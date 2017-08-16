Учительницу физкультуры арестовали за секс со школьником
Шонетта Рис имела сексуальную связь со своим учеником в 2013 году. Ее арестовали после того, как окружной шериф получил информацию о предполагаемом инциденте и назначил расследование, которое подтвердило этот факт.
Известно, что подросток переходил из восьмого в девятый класс на момент сексуального контакта со своей учительницей. По результатам расследования 40-летнюю женщину обвинили в растлении малолетнего и превышении служебных полномочий. Расследование продолжается, и его итоги будут представлены окружному суду, передает New York Post.
Отметим, такое преступление, как сексуальная связь между преподавателями и их учениками, не является редкостью. Как писали Dni.Ru, ранее 27-летняя учительница из Небраски Эмили Лофинг осуждена за интимную связь с 16-летним подростком. Суд приговорил педагога к 240 часам исправительных работ, штрафу в тысячу долларов и двум годам условно.
Напомним, ранее в мае в Канаде завершилось судебное разбирательство в отношении 36-летней замужней учительницы Жаклин Макларен, которая обвиняется в интимной связи с несовершеннолетними. Женщину приговорили к двум годам тюрьмы и специальному лечению.
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