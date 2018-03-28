Известного певца нашли мертвым в собственном доме

В Сеуле 25 марта скончался 33-летний лидер южнокорейской группы "100%" Со Мин Ву. Официальная причина смерти выясняется.

Бездыханное тело исполнителя нашли в его доме. Врачи считают, что у Со Мин Ву, вероятнее всего, остановилось сердце.

"Его семья, члены группы, а также все артисты потрясены случившимся и скорбят после этих неожиданных и грустных новостей. Похороны Со Мин Ву пройдут в тихой обстановке в кругу родных и близких", – приводит заявление звукозаписывающей компании Teleprogramma.pro. Смерть кумира также стала ударом для огромного количества поклонников по всему миру.

Фанаты выражают соболезнования родным и близким певца в социальных сетях и гадают, что стало причиной смерти Со Мин Ву. Некоторые считают, что свою роль сыграл образ жизни артиста – в Корее продюсеры жестко контролируют своих подопечных, заставляют сидеть на диетах и даже отказываться от общения с противоположным полом. Из-за этого артисты испытывают сильнейший стресс, что и могло привести к трагедии.

Кей-поп-коллектив "100%" был образован в 2012 году. Дискография команды включает четыре альбома. Последний вышел в феврале этого года и назывался "Song For You". Для раскрутки новых песен музыканты отправились в тур. Известно, что на 21 и 30 апреля выступления были запланированы в Японии.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что скончался вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхен. Он умер в возрасте 27 лет.

Как писали Dni.Ru, в июле прошлого года нашли мертвым солиста знаменитой американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Тело 41-летнего музыканта обнаружили в его доме в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния. Певец на протяжении нескольких лет сражался с наркотической и алкогольной зависимостью.