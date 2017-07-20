Солиста Linkin Park нашли мертвым

Солиста знаменитой американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона нашли мертвым. Тело 41-летнего музыканта обнаружили в его доме в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния.

Смерть известного артиста подтвердил окружной судмедэскперт Лос-Анджелеса, передает Associated Press. Сообщается, что певец на протяжении нескольких лет сражался с наркотической и алкогольной зависимостью.





По словам самого музыканта, раньше он неоднократно думал о самоубийстве из-за травмы детства. Он рассказал, что в детстве к нему домогался взрослый мужчина, передает TMZ.

Примечательно, что Честер Беннингтон был близко знаком с гитаристом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, которого также нашли мертвым в мае 2017 года. Более того, в день смерти солиста Linkin Park его другу исполнилось бы 53 года.

У музыканта знаменитой рок-группы осталось шесть детей. От первого брака с Самантой Олит у певца родился сын, от второй женитьбы с моделью Playboy Талиндой Бентли – еще один мальчик и две девочки. Также вместе со второй супругой он усыновил двух детей из детского дома.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Финиксе, штат Аризона, в семье детектива и медсестры. Его музыкальная карьера началась в группах Grey Daze и Stone Temple Pilots. В 1996 году он стал солистом группы Xero, которая в 2000 году была переименована в Linkin Park. Певец даже снимался в нескольких фильмах – в частности, он исполнил роль самого себя в фильме Джареда Лето "Артефакт".