Отбившуюся от насильника 11-летнюю девочку обезобразили и убили

В индийском штате Мадхья-Прадеш обнаружено изуродованное тело ребенка. Школьница не дала себя изнасиловать, поэтому преступник вырезал ей глаза и убил.

Правоохранители установили, что девочка сумела оказать сопротивление, отбив сексуальное домогательство. Этим она привела педофила в ярость. Он избивал, душил, уродовал и в итоге зарезал жертву осколком стекла.

Бездыханное тело девочки нашли в поле местные жители и вызвали полицию. Стражам порядка пришлось оттеснять толпу, разъяренную жестоким убийством ребенка, сообщает Daily Mail. Чтобы скрыть ужасные травмы, убитую завернули в одеяло и в таком виде отправили в местную больницу для экспертизы. Преступник пока не найден.

Ранее 39-летний житель Рам Гопаль Патель дал 19-летнему местному колдуну кастрировать своего 13-летнего сына топором, чтобы выгнать из дома злых духов. Мальчик умер от потери крови. Примечательно, что мать семейства Сунита заявила, что все это – проделки дьявола, который помутил сознание ее мужа. Обвиняемые были арестованы за убийство, заговор и сокрытие доказательств.

По данным Национального бюро по борьбе с преступлениями в Индии, в 2015 году 135 человек стали жертвами колдовских практик. Таким образом, от этих методов в стране раз в три дня умирает человек.