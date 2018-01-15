"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей

Москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее 16-летнюю дочь заразили на "вписке" (вечеринка у одного из сверстников дома – Прим.ред.) венерическим заболеванием. Инцидент произошел 23 декабря 2017 года.

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