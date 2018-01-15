"Вписка" окончилась для школьницы из Москвы гонореей
Школьница рассказала матери, что отправилась на вечеринку с друзьями в Можайском переулке столицы. Номер квартиры ей вспомнить не удалось. Всего на "вписке" было 15-17 человек, в основном 15-летние.
Девушка призналась, что они пили, после чего один из молодых людей занялся с ней сексом. Десятиклассница смогла вспомнить только его имя – Максим, передает Life.ru.
Вскоре юная москвичка почувствовала недомогание и отправилась сдавать анализы на венерические заболевания. Медики обнаружили у нее гонорею. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.
Ранее в Сети появился ролик с бурной вечеринки школьников из Архангельска. На записи два подростка занимаются сексом, а их друзья снимают происходящее на камеру, подшучивая над парочкой.
Позже участники "вписки" записали еще одну сцену, на которой парень и девушка занимаются оральным сексом. При этом подростки активно комментируют происходящее.
После того как видео было выложено в Сеть, им заинтересовались правоохранительные органы. Тогда же героиня ролика и ее партнер признались, что сожалеют о случившемся. Молодой человек перестал выходить на связь в соцсетях, написав на своей странице, что больше не курит и не пьет.
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