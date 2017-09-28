Названа причина сбоя в московском метро

Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена было остановлено из-за проблем с электроснабжением, говорится в сообщении официального аккаунта в Twitter столичной подземки. "Предварительная причина остановки движения-скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты", – уточнили в "Московском транспорте".
#Мосметро: предварительная причина остановки движения-скачок напряжения и автоматическое включение системы защиты.— Московский транспорт (@DtRoad) 28 сентября 2017 г.
Напомним, ранее Dni.Ru со ссылкой на очевидцев сообщали, что поезда не ходят от станции "Нагорная" до "Южной". При этом в обратном направлении движение осуществлялось с большими интервалами. "Тут коллапс, поездов нет по шесть минут, на "Боровицкой" – толпы пассажиров", – рассказал пассажир. Москвичей и гостей столицы просят пользоваться наземным городским транспортом.
Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии остановлено из-за проблем с электроснабжением.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2017 г.
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