Юная москвичка упала с 7-го этажа после измен

Стали известны подробности падения 15-летней школьницы с седьмого этажа в Москве. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать разлад в отношениях школьницы и ее молодого человека.

Инцидент произошел 27 сентября, в одной из многоэтажек на Варшавском шоссе. К счастью, девушке удалось выжить и сейчас она находится в больнице с переломами рук и ног.

Известно, что школьница росла в обеспеченной семье предпринимателей из Дагестана. Всего у родителей пострадавшей пятеро детей.

Как стало известно, в день трагедии к школьнице пришла в гости подруга. В этот момент в квартире также находилась няня и трое сестер девушки дошкольного возраста. Матери подростка дома не было – она поехала в магазин за учебниками для детей. А отец и вовсе находился в отпуске на родине.

Девушка и ее подруга ушли разговаривать на балкон. Вскоре няня услышала оттуда громкие голоса и крики. Позже подруга школьницы подбежала к ней и сообщила о том, что произошло несчастье, передает "Московский комсомолец".

По словам матери пострадавшей, в день трагедии она созванивалась с девушкой, но ничего особенного не заметила. Подросток вел себя как обычно. После школы девушка отправилась на УЗИ в поликлинику, после чего сообщила матери, что все в порядке.

При этом, женщина полагает, что дочка выпала с балкона из-за любовных проблем. Около двух-трех недель назад школьница рассказала матери о том, что за ней ухаживает молодой человек. В ответ на это женщина заявила, что до 18 лет девушке не стоит ни с кем встречаться. Через какое-то время школьница узнала, что ее кавалер начал проводить время с другой барышней.

Отметим, Москва традиционно считается довольно неспокойным для жизни местом, сопряженном со стрессами и различными опасностями для жизни и здоровья. Однако, как показали опросы "Рамблер", россияне не считают спокойным регионом и Северный Кавказ. Такое мнение высказали 68% респондентов. Еще 22% выразили мнение, что регион ничем не отличается от других частей России. Еще 10% заметили, что регион спокойный, но там много социальных проблем, на решение которых необходимо финансирование.