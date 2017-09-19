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Происшествия

За сутки из окон выпали четверо юных москвичей

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Gyngazov
Два ЧП зафиксировали на улице Лобачевского, один случай на улице Нижняя Первомайская и еще один на Уссурийской. Только один ребенок остался жив.
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За прошедшие сутки, 18-19 сентября стало известно о четырех случаях падения из окон юных москвичей. Троих из них спасти не удалось, сообщает МК. Две трагедии произошли по улице Лобачевского на Юго-Западе Москвы у Олимпийской деревни.

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Здесь, на Юго-Западе, 18 сентября около семи часов вечера в торце одной из многоэтажек местные жители обнаружили лежащего на земле бездыханного шестилетнего ребенка. Мальчик приехал в столицу с родителями из Калмыкии со своей 36-летней матерью. Та решила навестить свою сестру-близнеца, живущую на восьмом этаже. Взрослые ненадолго отлучились на улицу – и в это время произошел несчастный случай: ребенок выпал с балкона. Вторая трагедия произошла двенадцать часов спустя. С балкона квартиры на четвертом этаже выпал четырнадцатилетний подросток. у которого перед тем произошел конфликт с матерью. После падения сына та сразу выбежала на балкон, закричала, подоспели соседи, мальчика забрала скорая. Сейчас он в больнице с тупой травмой живота и переломом ноги. 

Из окна дома по улице Нижней Первомайской днем 18 сентября выпала двенадцатилетняя школьница. Девочка жила на шестом этаже. Она скончалась до приезда врачей. В квартире на момент трагедии никого не было и полиция в течение часа искала, откуда произошло падение. "Девочка с прошлой недели болела ОРВИ, в школу не ходила. В среду ее должны были выписать. В тот день она проснулась около 11.00, завтракать не стала, хотя покушать любила. Как только за тетей и братом закрылась дверь, она выпала с балкона", – рассказали в полиции. Записки в квартире не нашли.

Выпавшая из окна на двенадцатом этаже пятнадцатилетняя школьница страдала от любви: такая основная версия правоохранителей. Она погибла утром 19 сентября. Как рассказали в полиции, около 8.00 на кухне мама готовила всем завтрак. Между школьницей и матерью возникло недопонимание: родители не одобряли увлечения дочери одноклассником. Школьница вышла их кухни и закрылась в комнате. Вскоре ее нашли на земле под окнами собственного дома.Шансов выжить у нее не было.

Автор: Алексей Минин19 сентября 2017, 19:16

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