Названы виновники волны телефонного терроризма
Ситуацию с охватившим Россию телефонным терроризмом обсудили на закрытом межведомственном совещании, в котором приняли участие сотрудники МВД и ФСБ. Там были названы предполагаемые виновники преступлений.
По предварительным данным, за телефонными угрозами стоит группировка хакеров из Брюсселя, сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД. Уточняется, что злоумышленники создали специальную программу, которая формировала потоки сообщений на выбранные "кустовым способом" адреса объектов инфраструктуры.
Напомним, волна телефонного терроризма накрыла крупные города России с 10 октября. В школы, торговые центры и здания городских администраций поступали анонимные звонки с сообщениями о заложенных бомбах. Полицейские были вынуждены срочно эвакуировать указанные объекты инфраструктуры.
Во всех случаях угрозы взрыва оказывались ложными. 13 сентября сразу несколько сообщений о минировании поступили в столичные вузы, вокзалы и торговые центры. В срочном порядке были эвакуированы Казанский и Киевский вокзалы. Также посетителей вывели из торговых центров "Город", "Метрополис", "ГУМ" и "Афимолл Сити". Прошла эвакуация учащихся и педагогов из МГМУ имени Сеченова.
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