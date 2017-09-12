Откровенное интервью Липницкой Страсти вокруг "Матильды" Эксклюзивы Dni.Ru Главные события Москвы "Дом-2"

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Происшествия

Волне телефонного терроризма в России нашли неожиданное объяснение

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По России прокатилась настоящая волна телефонного терроризма – звонки о минировании общественных мест третий день подряд мешают нормальному функционированию городов по всей России. Рассматриваются самые разные версии причин такой активизации телефонных хулиганов. В частности, кончпирологи уже успели предположить, что речь идет о внезапных учениях для правоохранительных органов.

Сообщается, что якобы команда на эту операцию была дана из Москвы, причем многие местные руководители среднего звена о происходящем в известность поставлены не были. Этим могут объясняться нескоординированные, лихорадочные действия стражей порядка, передает Eg.ru.

Впрочем, никаких официальных подтверждений этой версии не существует. Напротив, от правоохранительных органов уже поступила информация, что звонки поступали с территории Украины. Напомним, инциденты со звонками о минировании уже произошли во Владивостоке, Магадане, Красноярске, Челябинске, Копейске и других городах страны.

12 сентября 2017, 21:17

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