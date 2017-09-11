В Москве секс-гуру задержали во время оргии с Травкой и Мишей

Скандально известного пикапера и интернет-пропагандиста свободной любви задержали в гостиничном номере во время групповой оргии с тремя "рабынями". Девушек может арестовать суд, самого секс-гуру отпустили восвояси.

У получившего известность благодаря интернету секс-инструктора родом из Белоруссии оказалось примечательное прошлое. С малой родины в Москву за ним тянется шлейф из обвинений в домогательствах, жестоком обращении и избиениях.

Теперь вопросы к пикаперу появились и у российских правоохранителей. Повод все тот же: разнузданное сексуальное поведение. Попросту говоря, групповые оргии. По сути именно так можно беспристрастно охарактеризовать методы, которыми Алекс Лесли (в миру гражданин Белоруссии Александр Кириллов) избавляет своих учениц от закрепощенности, сообщает НТВ.

Групповую разнузданную вечеринку, в ходе которой пикапер раскрепощал своих учениц, адепты свободной любви организовали в одном из гостиничных номеров. Увлекательное пати было прервано не ко времени заглянувшими в номер сотрудниками полиции. Они-то и вывели из номера и отправили в участок самого секс-гуру и трех его, как они сами себя назвали, "рабынь". Они представились как Саша Травка, Настя Рыбка и Мария Миша. Девушек обвиняют в непристойном поведении в центре столицы.

Публикация от Алекс Лесли (@alex.lesley) Авг 31 2017 в 12:25 PDT

Если коротко, дамы в пять часов утра познакомились у клуба с мужчиной и тут же на набережной Тараса Шевченко занялись с ним сексом. Пока одна девушка уделяла непосредственное внимание герою вечера, вторая снимала происходящее на мобильник, а третья принимала живописные соблазнительные позы. Видео попало в Сеть и, собственно, оно и заинтересовало полицию.

Публикация от Алекс Лесли (@alex.lesley) Сен 6 2017 в 1:45 PDT

Как заявили в участке Анастасия Давыдова, Анастасия Вашукевич и Мария Миша, они выполняли приказы своего "хозяина" Алекса Лесли, которые тот отдавал удаленно. Своей участи девушки не противились, совсем наоборот. Кроме того, девушки заявили, что находились в здравом уме и трезвой памяти.

Теперь Травке, Рыбке и Мише грозит штраф или 15 суток административного ареста – за оргию на набережной. Зачинщика секс-тренинга правоохранители были вынуждены отпустить: его действия не являются незаконными.