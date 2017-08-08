В Москве актрису нашли мертвой после смерти жениха
Трагедия случилась на Новоостанкинской улице в Москве, передает РЕН ТВ. Стражи порядка выясняют обстоятельства и причины случившегося.
В пресс-службе театра "Сатирикон" корреспонденту Dni.Ru не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смерти артистки. Позже на сайте учреждения появилось официальное сообщение по этому поводу.
Сообщается, что Полина Шанина тяжело переживала уход из жизни своего молодого человека, который погиб в апреле 2017 года. Связано ли это с ее смертью, пока не известно. Последний раз девушка заходила в свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте" 7 августа в 17:32 мск. "Никто не уходит", – написано в статусе.
Полина Шанина родилась 24 сентября 1986 года в Мытищах. В 2009-м окончила актерский факультет Школы-студии МХТ, после чего ее приняли в труппу "Сатирикона". Шанина играла Вора в "Деньгах", Бабу в Красном в "Закликухах" и Люка Скайуокера во "Всех оттенках голубого".
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