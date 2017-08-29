Сына актера из "Интернов" задержали за убийство блогера

Начинающего актера Корнея Макарова задержали по подозрению в смертельном избиении блогера Станислава Думкина в столичном парке Горького. Молодому человеку грозит уголовная ответственность по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Как сообщили источники в МВД, сын актера из "Интернов" Сергея Макарова был задержан по подозрению в зверском избиении 29-летнего Станислава Думкина в парке Горького. Сейчас 22-летний Корней находится на допросе в Следственном комитете, передает Life.ru.

Напомним, трагедия произошла поздно вечером 13 августа. По предварительным данным, к Станиславу Думкину подошел Корней Макаров, между ними возник конфликт. Очевидцы утверждают, что Макарову не понравилось, как был одет блогер, и он ударил его по лицу. По другой версии, дебошира разгневало, что молодой человек отказывается выпить с ним.

После 11-секундной драки Думкин упал и потерял сознание. Полученные при избиении травмы оказались несовместимы с жизнью, молодой человек скончался в больнице. Макаров же с места происшествия скрылся, и полиция долго не могла его найти. Отец 22-летнего Корнея, актер эпизодических ролей, в квартире, где прописана и живет вся семья, занял глухую оборону и не стал открывать журналистам.



