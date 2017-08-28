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Происшествия

Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера

Станислав Думкин. Фото: instagram.com/dumkin
Свидетели убийства блогера Станислава Думкина, на которого напали в парке Горького в ночь на 13 августа, в подробностях рассказали о происшествии. Судя по всему, на молодого человека напали после того, как он отказался выпивать.
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Друзья Корнея Макарова, которого подозревают в убийстве блогера, раскрыли обстоятельства трагедии. По их словам, внешний вид Думкина не сыграл никакой роли.

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Молодые люди заявили, что конфликт произошел после того, как блогер отказался с ними выпивать. Думкин проигнорировал предложение присоединиться к импровизированному застолью на лавочке, что вызвало гнев Корнея и его собутыльников.

Один из друзей главного подозреваемого, Денис, признался, что это он скинул очки и шляпу с блогера. После Станислав и Корней скрылись из видимости – они зашли за здание кафе.

Другой очевидец, Андрей, рассказал о самой драке. "По ситуации сразу было понятно, что это конфликт. Оба парня шли напряженные, один за другим. Потом тот, что шел впереди, – он был одет в серую футболку и серые джинсы, развернулся к тому, что был одет также в серую футболку и джинсовые шорты. Ни шляпы, ни очков ни на ком не было", – уточнил свидетель происшествия.

По словам Андрея, Думкин пропустил несколько ударов и упал. Затем нападавший ушел в сторону Крымского моста. "Звук удара головы об асфальт упавшего был, как звук упавшего арбуза – настолько страшным и громким, что вокруг закричали девушки. Поэтому я предпочел не гнаться за агрессором, а попытаться помочь пострадавшему", – цитирует очевидца сайт "Московский комсомолец".

Свидетелем происшествия также стал молодой человек по имени Иван – ему удалось задержать злоумышленника и его друзей до приезда полиции. Он рассказал, что правоохранители выписали хулиганам "административку" и отпустили.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 13 августа на Пушкинской набережной в парке Горького. В результате нападения блогер Думкин получили тяжелую травму головы. Он скончался в больнице спустя неделю. По факту случившегося проводится расследование.

Автор: Евгений Мышко28 августа 2017, 17:17

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