Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
"Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов Москвы. Ранее старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова также отмечала, что в совершении преступления подозревается житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия.
Отметим, Корней Макаров – сын актера Сергея Макарова, известного российскому зрителю по роли заведующего отделением в сериале "Интерны". Молодой человек и сам снимался в кино и сериалах, например в "Братьях Карамазовых", "Внуке космонавта" и других картинах, передает газета "Известия". Актерскую карьеру делал и погибший – блогер из Санкт-Петербурга Станислав Думкин. Он сыграл в таких фильмах, как "Последний бой" Шурховецкого, "Сталинград" Федора Бондарчука и других.
Получается, молодые люди приходились друг другу коллегами. Проследить за развитием конфликта между ними позволяют записи с камер наружного наблюдения, появившиеся в Сети. На кадрах видно, как оппоненты спорят, один толкает другого, а затем резко наносит удар в голову, от которого пострадавший падает на землю.
Напомним, конфликт произошел на Пушкинской набережной в парке Горького в ночь на 13 августа. Потасовка длилась лишь 11 секунд, однако этого времени хватило, чтобы Станислав Думкин получил тяжелую травму головы, от которой через неделю скончался в больнице. Очевидцами произошедшего стали несколько десятков человек, однако они не только не попытались остановить драку, но даже не сообщили о произошедшем охране парка.
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