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Происшествия

Отец напавшего на блогера десантника держит дома оборону

Сергей Макаров. Кадр из сериала "Интерны"
Отец 22-летнего Корнея Макарова, актер эпизодических ролей Сергей в квартире, где прописана и живет вся семья, занял глухую оборону за металлической дверью. Для жителей Котловки Сергей Макаров – знаменитость, а его сын Корней – славный парень.
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    В столичном парке Горького, согласно статистике, в выходные дни собирается от ста до двухсот пятидесяти тысяч человек. 13 августа здесь произошла потасовка, в результате которой один из ее участников расстался с жизнью, получив травмы в драке. 

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    "Используя формальный повод, неизвестные вступили в конфликт с молодым человеком. Стаса Думкина избили, в больнице он скончался, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть")", – сообщили в МВД. Позже было опубликовано видео с камер видеонаблюдения, которое внесло коррективы в первоначальную версию событий.

    Столичные следователи предполагают, что 29-летнего Стаса Думкина избил 22-летний Корней Макаров – отслуживший в свое время в ВДВ сын эпизодического киноактера Сергея Макарова. Это подтверждает видеонаблюдение. Также из видео понятно, что Макаров-младший и Стас Думкин беседовали один на один. По одной из неофициальных версий, молодые мужчины могли быть знакомы до инцидента и не исключено, что у них был повод для "мужского" разговора – и это отнюдь не пресловутые "неправильные" шляпа и очки.

    Макаров-старший снялся в паре серий "Интернов", сыграл небольшую роль в фильме с Андреем Соколовым "Адвокат", в других киноработах. В промежутках между съемками Сергей работал по детским утренникам, играл Деда Мороза и – как говорят соседи – не чурался работы, пишет газета "Комсомольская правда". Подозреваемый в убийстве Корней – средний ребёнок. Соседи рассказали, что у Макаровых есть старшая дочь и ещё один сын. Вроде бы с женой Сергей развёлся, но дети остались жить с ним.

    Сейчас Сергей Макаров занял оборону за дверью своей квартиры. На звонки не отвечает, никому не открывает: журналистам пришлось больше суток дежурить под дверью, чтобы задать Макарову несколько коротких вопросов. Да и то актер сослался на плохое самочувствие.

    "Я все эти дни проверял почтовый ящик, – рассказал отец Корнея. – Повестку на допрос не приносили ни мне, ни сыну – а он здесь прописан. Я не вижу, что его кто-то ищет". По словам Сергея Макарова, если сыну придет повестка, он сам явится куда будет сказано. 

    Автор: Алексей Минин28 августа 2017, 21:28
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