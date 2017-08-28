Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок

Охрана в парке имени Горького усилена. Дирекция даже обещает привлекать сотрудников МВД – правда, только на время массовых мероприятий. Станет ли от этого безопаснее в парке? Помогут ли эти меры сохранить жизнь и здоровье тем, кто, подобно Станиславу Думкину, наденет "неправильную" шляпу?

За что убили известного блогера

Если бы не поднятый в соцсетях шум, москвичи и гости столицы продолжали бы и сегодня верить заверениям дирекции ЦПКиО им. Горького: парк – "одно из самых безопасных мест в столице". Стас Думкин неделю лежал в коме, а о происшествии знали разве что его близкие. Реакция ответственных товарищей последовала лишь после смерти блогера, когда убитый горем отец обвинил их в бездействии.

"В столичном парке Горького неделю назад он гулял с другом и двумя девушками. К компании привязались несколько ублюдков, которым просто был нужен повод, – начали что-то говорить про то, что он неправильно одет. Спровоцировали драку, итогом которой стал лежащий на асфальте Стас", – писал в Instagram друг Стаса, пресс-секретарь Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский.

Публикация от Антон Коробков-Землянский (@korobkov) Авг 25 2017 в 10:21 PDT

Детали происшествия рассказали "МК" друзья Стаса, которые были вместе с ним в тот злополучный вечер. По их словам, блогер с приятелем, студентом мединститута Амалем, немного отстали от компании и шли по Пушкинской набережной в сторону парка "Музеон". На лавочке возле кафе "Чайная высота" трое молодых людей "культурно отдыхали" – пили водку, запивая горячительное водой.

"Сначала они просто стали цепляться: мол, а что у тебя за шляпа, дай поносить! Потом ни с того ни с сего один из них, самый высокий, перегородил нам дорогу и скинул со Стаса шляпу и растоптал его очки", — рассказал Амаль. По его словам, сам он встал на пути двоих из подвыпившей компании, которые тоже пытались вмешаться в конфликт.

Тем временем инициатор "разборки" вроде бы собрался уходить. "Стас пошел за ним и хотел остановить его, пытаясь взять за руку, но этот парень резко развернулся и два раза ударил нашего друга в голову. Стас как стоял, так и упал на асфальт. Я побежал за нападавшим, тоже ударил его, но меня сбили с ног. Когда я встал, прохожие держали за руки двоих, но главный, который ударил Стаса, сбежал", – сказал приятель блогера.

Охрана парка сняла с себя ответственность

Сотрудники парка заявляют, что все произошло "молниеносно", охрана не смогла бы отреагировать, даже если бы оказалась на месте преступления. "Инцидент длился 11 секунд. Медики госпитализировали пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу. Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт", – сказано в сообщении PR-директора парка Горького Кирилла Ястребова.

Сами охранники на вопрос журналистов – почему же они не скрутили нападавших? – говорят, что невозможно уследить за всей территорией в режиме реального времени. Более того, сотрудники ЧОПа заявляют, что не имеют права вмешиваться в драки, у них даже нет никаких спецсредств. Единственная их функция – сообщать по рации об инцидентах дежурному, а тот уже вызывает полицию или скорую помощь.

Виновник в бегах, дружков отпустили

Благодаря записям с видеокамер удалось установить сбежавшего с места происшествия участника конфликта. Это сын актера, сыгравшего в сериале "Интерны", 23-летний Корней Макаров. Двое его собутыльников, задержанных в парке, заявили, что своего спутника видели впервые в жизни – и отправились по домам.

Позже выяснилось, что Стас Думкин и подозреваемый в его убийстве Корней Макаров – коллеги. Оба молодых человека – актеры, снимались в крупных отечественных кинопроектах. Стас появлялся в таких картинах, как "Последний бой" режиссера Шурховецкого, "Сталинград" Федора Бондарчука. В свою очередь Корнея Макарова можно увидеть в фильмах "Братья Карамазовы", "Внук космонавта", "С Дона выдачи нет".

Тем временем стало известно, что участник драки ушел из дома и скрывается от следствия. "Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", – приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. В Следственном комитете подчеркивают, что принимаются "все возможные меры для его задержания". По факту смерти Станислава Думкина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть". Правоохранительные органы призывают Макарова явиться к ним с повинной.

А ты че в очках – умный, что ли?

Казалось, разборки в стиле "а ты с какого района?" и "чего в очках – умный, что ли?" остались в 70-90-х. К сожалению, традиция оказалась живучей и проявила тенденцию к возрождению. Родителям школьников в последнее время все чаще приходится лечить примочками фингалы, полученные чадами за то, что рискнули сделать "не ту" стрижку или поэкспериментировать с одеждой. Для молодежи постарше дело может закончиться больницей – или, как в случае со Стасом, смертью.

И еще тревожный факт. "Гопота" в конце ХХ века нападала на "инакомыслящих" в темных закоулках, опасаясь не только милиции, но и случайных прохожих: не все, конечно, но большинство из них вмешались бы и попытались остановить драку. Сегодня же трагические инциденты происходят даже средь бела дня и при стечении народа – как это было и в случае с погибшим блогером, и в недавней трагедии с чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым.

Публикация от Stanislav Dumkin (@dumkin) Июл 28 2017 в 10:14 PDT

Можно (и нужно) говорить о несовершенстве охраны в парке, о неповоротливости правоохранительных органов. Но главное все же – равнодушие. Ведь вместо того, чтобы снимать происходящее на смартфон, можно вызвать ту же охрану, позвонить в полицию. Или лайки под постами ценнее человеческой жизни?