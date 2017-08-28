Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок

Липницкая завершила карьеру Убийство блогера в Москве Свадьба Шурыгиной Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Понедельник 28 августа
Лента новостей
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:15
Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
14:02
Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский
13:53
В Уфе в машине взорвалась бомба
13:51
Пользователи гаджетов и соцсетей попали в электронный концлагерь
13:38
В Москве закончился сезон отключений горячей воды
13:35
Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
13:27
В Хакасии прошла акция "Аллея Шахтерской славы"
13:26
Ученые разработали вакцину против наркотиков
13:22
5 главных принципов воспитания ребенка
13:14
На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:50
В аварии с маршруткой пострадали десять пассажиров
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:32
Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
12:03
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
11:50
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
11:07
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:52
Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:56
Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:35
В Москву снова вернется лето
09:32
Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города
09:25
На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
08:15
Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
08:07
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
07:45
Водитель сбежал с места смертельной аварии под Москвой
18:26
Возмутительные фото Ольги Бузовой
18:05
Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт
17:32
Смертельная авария с ребенком в Москве попала на видео
17:15
Три альпиниста погибли в Альпах
17:08
В Сети восхитились псом-"мародером" (фото)
16:50
В Турции погиб турист из России
16:42
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
16:07
Дочь раскрыла подробности последних часов жизни Ислама Каримова
15:38
Лидер украинских радикалов умер в Египте
15:17
Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов
15:06
Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
14:43
Толкалина поразила снимком в прозрачном платье
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
14:01
Бузова в бикини взялась за старое
13:38
В США умер легендарный режиссер
13:25
Виктория Дайнеко потеряла сознание в аэропорту
12:56
Украинские туристы признали Крым раем (видео)
12:42
Теплоход с пассажирами сел на мель под Ярославлем
12:34
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора
12:00
Борис Грачевский снова женился
11:30
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
11:06
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
10:26
Блогера в Парке горького убили за 11 секунд
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Борис Грачевский снова женился
Корчевникова пристыдили за рассказ об опухоли мозга
Общество

Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок

Стас Думкин. Фото: vk.com
Охрана в парке имени Горького усилена. Дирекция даже обещает привлекать сотрудников МВД – правда, только на время массовых мероприятий. Станет ли от этого безопаснее в парке? Помогут ли эти меры сохранить жизнь и здоровье тем, кто, подобно Станиславу Думкину, наденет "неправильную" шляпу?
прочитано 7205 раз

За что убили известного блогера

ПО ТЕМЕ

Сын актера из "Интернов" отказался от явки с повинной

Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве

Блогера в Парке горького убили за 11 секунд

Если бы не поднятый в соцсетях шум, москвичи и гости столицы продолжали бы и сегодня верить заверениям дирекции ЦПКиО им. Горького: парк – "одно из самых безопасных мест в столице". Стас Думкин неделю лежал в коме, а о происшествии знали разве что его близкие. Реакция ответственных товарищей последовала лишь после смерти блогера, когда убитый горем отец обвинил их в бездействии.

"В столичном парке Горького неделю назад он гулял с другом и двумя девушками. К компании привязались несколько ублюдков, которым просто был нужен повод, – начали что-то говорить про то, что он неправильно одет. Спровоцировали драку, итогом которой стал лежащий на асфальте Стас", – писал в Instagram друг Стаса, пресс-секретарь Филиппа Киркорова Антон Коробков-Землянский.

Детали происшествия рассказали "МК" друзья Стаса, которые были вместе с ним в тот злополучный вечер. По их словам, блогер с приятелем, студентом мединститута Амалем, немного отстали от компании и шли по Пушкинской набережной в сторону парка "Музеон". На лавочке возле кафе "Чайная высота" трое молодых людей "культурно отдыхали" – пили водку, запивая горячительное водой.

"Сначала они просто стали цепляться: мол, а что у тебя за шляпа, дай поносить! Потом ни с того ни с сего один из них, самый высокий, перегородил нам дорогу и скинул со Стаса шляпу и растоптал его очки", — рассказал Амаль. По его словам, сам он встал на пути двоих из подвыпившей компании, которые тоже пытались вмешаться в конфликт.

Тем временем инициатор "разборки" вроде бы собрался уходить. "Стас пошел за ним и хотел остановить его, пытаясь взять за руку, но этот парень резко развернулся и два раза ударил нашего друга в голову. Стас как стоял, так и упал на асфальт. Я побежал за нападавшим, тоже ударил его, но меня сбили с ног. Когда я встал, прохожие держали за руки двоих, но главный, который ударил Стаса, сбежал", – сказал приятель блогера.

Охрана парка сняла с себя ответственность

Сотрудники парка заявляют, что все произошло "молниеносно", охрана не смогла бы отреагировать, даже если бы оказалась на месте преступления. "Инцидент длился 11 секунд. Медики госпитализировали пострадавшего в присутствии охраны парка, прибывшей от Большого массового поля, где оказывала содействие другой бригаде скорой помощи в госпитализации посетителя, повредившего ногу. Хотя конфликт происходил на глазах полутора десятков посетителей парка, никто не сообщил охране о причинах госпитализации. Лишь по камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать конфликт", – сказано в сообщении PR-директора парка Горького Кирилла Ястребова.

Сами охранники на вопрос журналистов – почему же они не скрутили нападавших? – говорят, что невозможно уследить за всей территорией в режиме реального времени. Более того, сотрудники ЧОПа заявляют, что не имеют права вмешиваться в драки, у них даже нет никаких спецсредств. Единственная их функция – сообщать по рации об инцидентах дежурному, а тот уже вызывает полицию или скорую помощь.  

Виновник в бегах, дружков отпустили

Благодаря записям с видеокамер удалось установить сбежавшего с места происшествия участника конфликта. Это сын актера, сыгравшего в сериале "Интерны", 23-летний Корней Макаров. Двое его собутыльников, задержанных в парке, заявили, что своего спутника видели впервые в жизни – и отправились по домам.

Сергей и Корней Макаров. Фото: Dni.Ru

Позже выяснилось, что Стас Думкин и подозреваемый в его убийстве Корней Макаров – коллеги. Оба молодых человека – актеры, снимались в крупных отечественных кинопроектах. Стас появлялся в таких картинах, как "Последний бой" режиссера Шурховецкого, "Сталинград" Федора Бондарчука. В свою очередь Корнея Макарова можно увидеть в фильмах "Братья Карамазовы", "Внук космонавта", "С Дона выдачи нет".

Тем временем стало известно, что участник драки ушел из дома и скрывается от следствия. "Подозреваемый Корней Макаров по месту жительства не появляется, установить его местонахождение следствию пока не удалось", – приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах. В Следственном комитете подчеркивают, что принимаются "все возможные меры для его задержания". По факту смерти Станислава Думкина возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть". Правоохранительные органы призывают Макарова явиться к ним с повинной.

А ты че в очках – умный, что ли?

Казалось, разборки в стиле "а ты с какого района?" и "чего в очках – умный, что ли?" остались в 70-90-х. К сожалению, традиция оказалась живучей и проявила тенденцию к возрождению. Родителям школьников в последнее время все чаще приходится лечить примочками фингалы, полученные чадами за то, что рискнули сделать "не ту" стрижку или поэкспериментировать с одеждой. Для молодежи постарше дело может закончиться больницей – или, как в случае со Стасом, смертью.

И еще тревожный факт. "Гопота" в конце ХХ века нападала на "инакомыслящих" в темных закоулках, опасаясь не только милиции, но и случайных прохожих: не все, конечно, но большинство из них вмешались бы и попытались остановить драку. Сегодня же трагические инциденты происходят даже средь бела дня и при стечении народа – как это было и в случае с погибшим блогером, и в недавней трагедии с чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым.

Можно (и нужно) говорить о несовершенстве охраны в парке, о неповоротливости правоохранительных органов. Но главное все же – равнодушие. Ведь вместо того, чтобы снимать происходящее на смартфон, можно вызвать ту же охрану, позвонить в полицию. Или лайки под постами ценнее человеческой жизни?

Автор: Андрей Евлампиев28 августа 2017, 14:20

комментарии

Политика

Евросоюз задвинул Украину на последнее место
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины

Шоу-бизнес

Внешность Александра Маслякова опечалила публику
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
62-летнего Криса Кельми отравили

Проишествия

Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Шоу-бизнес

Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене

Об этом сообщил экс-супруг известной певицы
Шоу-бизнес

Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек

Известная актриса продемонстрировала фигуру
Общество

Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок

Кто виноват в смерти Стаса Думкина
Спорт

Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила

Липницкая была звездой, а звездам свойственно рано гаснуть

Гороскоп

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви

Фоторепортажи

Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

Спорт

Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси

Регионы

Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru