Сын актера из "Интернов" отказался от явки с повинной

Установив личность подозреваемого в убийстве блогера Станислава Думкина (возможным преступником был назван сын известного по сериалу "Интерны" актера Сергея Макарова Корней), Следственный комитет рекомендовал ему явиться с повинной. Однако молодой человек этой возможностью не воспользовался. "Пока установить, где находится подозреваемый, не удалось. Сам он в правоохранительные органы также не явился", – цитирует РИА Новости представителя правоохранительных органов Москвы.
Напомним, в ночь на 13 августа на Пушкинской набережной в парке Горького между Станиславом Думкиным и Корнеем Макаровым произошел конфликт. Макаров толкнул оппонента и ударил по лицу, Думкин упал. Вся потасовка длилась не дольше 11 секунд, однако повреждения, полученные в этот момент, оказались несовместимы с жизнью, и молодой человек умер через неделю в больнице.
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