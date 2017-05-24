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Культура

У Серебренникова случилось новое несчастье

Кирилл Серебренников. Фото: GLOBAL LOOK press/gogolcenter. com
В ходе обысков в доме у художественного руководителя "Гоголь-центра" полицейские обнаружили на его кухонном столе маленький сверток. Предположительно, в нем находился гашиш.
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При изучении содержимого свертка следователи пришли к выводу, что в нём содержится наркотическое вещество растительного происхождения. В результате наркотики были изъяты.

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В настоящий момент следователи решают вопрос о возбуждении в отношении режиссера уголовного дела, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что 23 мая Кирилла Серебренникова несколько часов допрашивали сотрудники Следственного комитета по делу о хищении бюджетных средств в "Гоголь-центре". По данным следствия, деньги были похищены в период с 2011 по 2014 годы.

На данный момент фигурирует сумма в 1 миллион 200 тысяч рублей. Велика  вероятность, что общая сумма по итогам всех следственных действий может возрасти до 50 миллионов рублей.

Как писали Dni.ru, руководство созданной Серебренниковым "Седьмой студии" обвиняется в растрате выделенных средств, на которые должны были быть организованы театральные постановки в ряде регионов. При этом директор РАМТа Софья Апфельбаум в то время была главой департамента, ответственного за передачу денег.

Кирилл Серебренников известен по таким фильмам, как "Изображая жертву", "Измена", "Юрьев день". Кроме того, он один самых топовых театральных режиссеров – его спектакли идут в МХТ им. Чехова, в театрах Берлина и Латвии.

Автор: Людмила Фоканова24 мая 2017, 11:31

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