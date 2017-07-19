Учительница подарила парню секс к его 16-летию и села в тюрьму

Эмили Лофинг, 27-летняя учительница из Небраски, проведет в заключении 90 дней за интимную связь с 16-летним подростком. Суд приговорил педагога к 240 часам исправительных работ, штрафу в тысячу долларов и двум годам условно.

Связь между учительницей и ее учеником случилась еще два года назад. Эмили Лофинг, находясь в депрессии по поводу своего разрыва с бывшим супругом, нашла утешение в объятьях школьника. На момент случившегося парню едва исполнилось 16 лет.

Согласно законам Небраски, 16 лет – это возраст интимного согласия. Иными словами, шестнадцатилетний подросток уже может законно вступать в интимные отношения, будь на то его согласие. На это указал в ходе процесса и принимавший решение о судьбе учительницы судья Джон Штайнхайдер.

"Вас от уголовного преступления отделяло менее чем 24 часа", – сказал судья, имея в виду, что свой шестнадцатый день рождения парень отметил буквально накануне, сообщает местное издание WOWT. По этой причине суд смог ограничиться щадящим наказанием для обольстительницы. Эмили Лофинг была приговорена всего к 240 часам исправительных работ, двум годам условно и тысячедолларовому штрафу. При примерном поведении осужденная может быть освобождена досрочно.

Сейчас педагог сдала свой учительский сертификат. Из школы, в которой она познакомилась со своим 16-летним партнером, Эмили также уволилась. Собственно, о интимной связи учительницы и ученика и стало известно лишь потому, что Эмили сменила место работы. Ее юный возлюбленный после этого решил, что раз учительница уволилась, скрывать их связь уже не имеет смысла.