Лопырева выходит замуж за Баскова "Золотая" свадьба дочери судьи Погода в Москве Эксклюзив Дом-2

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Общество

Учительница подарила парню секс к его 16-летию и села в тюрьму

Фото: GLOBAL LOOK press\Markus W? chter
Эмили Лофинг, 27-летняя учительница из Небраски, проведет в заключении 90 дней за интимную связь с 16-летним подростком. Суд приговорил педагога к 240 часам исправительных работ, штрафу в тысячу долларов и двум годам условно.
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Связь между учительницей и ее учеником случилась еще два года назад. Эмили Лофинг, находясь в депрессии по поводу своего разрыва с бывшим супругом, нашла утешение в объятьях школьника. На момент случившегося парню едва исполнилось 16 лет.

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Согласно законам Небраски, 16 лет – это возраст интимного согласия. Иными словами, шестнадцатилетний подросток уже может законно вступать в интимные отношения, будь на то его согласие. На это указал в ходе процесса и принимавший решение о судьбе учительницы судья Джон Штайнхайдер.

"Вас от уголовного преступления отделяло менее чем 24 часа", – сказал судья, имея в виду, что свой шестнадцатый день рождения парень отметил буквально накануне, сообщает местное издание WOWT. По этой причине суд смог ограничиться щадящим наказанием для обольстительницы. Эмили Лофинг была приговорена всего к 240 часам исправительных работ, двум годам условно и тысячедолларовому штрафу. При примерном поведении осужденная может быть освобождена досрочно.

Сейчас педагог сдала свой учительский сертификат. Из школы, в которой она познакомилась со своим 16-летним партнером, Эмили также уволилась. Собственно, о интимной связи учительницы и ученика и стало известно лишь потому, что Эмили сменила место работы. Ее юный возлюбленный после этого решил, что раз учительница уволилась, скрывать их связь уже не имеет смысла. 

Автор: Алексей Минин19 июля 2017, 12:14

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