Путин поговорил с учителями о воспитании детей

Владимир Путин считает воспитание первичным фактором полноценного развития человека, образование же, по его мнению, вторично. Сегодня, 21 июня в Кремле президент встречался с классными руководителями выпускников и обсуждал с ними проблемы в сфере образования.

Президент назвал фундаментальными вещами воспитание человека в его отношении к семье, друзьям, Родине и к самому себе. "Только на этой базе можно рассчитывать на то, чтобы человек стал полноценным и сам получил удовлетворение от жизни, и окружающие его люди получали бы удовольствие от общения с ним", – сказал глава государства и добавил, что именно воспитанием в том числе занимаются школьные педагоги.

На встрече зашла речь о возвращении в школы уроков труда. Президент сказал, что сделать это необходимо, но труд при этом должен быть творческим. "Я с вами согласен. Но это не должно быть эксплуатацией. Полы мыть должны люди, которые за это деньги получают", – сказал Путин. Он вспомнил также, что сам в юности в стройотряде получил рабочую специальность плотника четвертого разряда.

Во время беседы в Кремле прозвучала жалоба на то, что выпускникам, которые хотят поступить в военные вузы, еще до окончания школы приходится долгое время собирать различные справки. По словам педагогов, на это уходит около месяца. Ради этого школьники даже вынуждены пропускать занятия. Президент пообещал разобраться в этой проблеме и сказал, что обсудит с министром обороны упрощение процедуры поступления в военные вузы, сообщает ТАСС.

Президент поздравил всех участников встречи, их воспитанников и близких выпускников с Днем выпускника, который в этом году отмечается 23 июня. Путин отметил, что каждый человек хорошо помнит свой выпускной, потому что за этим событием стоит долгий и кропотливый труд.

За столом в Кремле обсуждались проблемы сферы образования, педагоги высказывали свои предложения для настройки ее на более эффективную работу. Участие во встрече приняли классные руководители, ученики которых продемонстрировали высокие результаты на выпускных экзаменах, а также отличились во время внеклассных мероприятий.





Это очень нужная встреча, считает исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Российское общество политологов" Игорь Кузнецов. По его словам, учителя могут многое поведать главе государства об особенностях эффективного воспитательного процесса и рассказать ему не только об успехах и достижениях на этом поприще, но и о существующих реальных проблемах.

Политолог подчеркнул, что сегодняшним выпускникам школ очень скоро предстоит принимать решения, от которых будет зависеть будущее всей страны. "И классный руководитель – это больше чем учитель, это человек, который занимается и воспитательной работой, в том числе внеклассной, помогает формированию личности у молодого человека", – сказал эксперт.

Он отметил, что в советское время в школах был мощный институт классных руководителей, которые вели школьников за собой, были для них примером по жизни. "Институт классных руководителей – это то, что нужно не только сохранять, но и всячески укреплять", – уверен Кузнецов.





По его словам, очень важно, что президент говорит с учителями откровенно, не обходя острые темы о подрастающем поколении, его характере и образе жизни. "Школа непосредственным образом влияет на формирование личности, а значит и на общественное строительство в целом. Это то, что дает отложенный эффект через 10-15 лет. И разговор президента с классными руководителями – это яркий показатель того, что государство обращает внимание на такие структурные вопросы и имеющиеся здесь проблемы", - резюмировал политолог.