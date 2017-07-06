Американка заперла сына в багажнике и подожгла
Свой жуткий поступок женщина объяснила тем, что ее ребенок был слишком толстый. По данным следствия, в момент совершения преступления Шерри была пьяна.
"Она разожгла костер в багажнике автомобиля, в котором сидел ее сын. После этого она пыталась развести огонь внутри салона, облив его бензином", – цитирует сотрудника полиции The Sun. К счастью, американку остановили работники кладбища, ставшие свидетелями происшествия. Они освободили ребенка.
Стражи порядка прибыли на место ЧП после звонка от мужчины, который представился отцом пострадавшего мальчика. В настоящее время Шерри находится под стражей.
Судья назначил залог в сто тысяч долларов в связи с тяжестью выдвинутых против женщины обвинений. Предварительное судебное заседание состоится уже 19 июля.
Напомним, в апреле этого года трагедия произошла в нью-йоркском округе Шенанго. Там семейная пара расправилась с приемным 16-летним сыном-инвалидом после просмотра фильма "Манчестер у моря".
Как писали Dni.Ru, пытаясь скрыть следы преступления, они подожгли дом, где находилось тело юноши. Однако полицейские установили, что подросток скончался до пожара. Супругам предъявлены обвинения в убийстве, поджоге и подделке вещественных доказательств.
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