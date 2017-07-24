Девушка умерла в больнице после БДСМ-игр

Жительница британского Бирмингема, 24-летняя Кэти Уиддоусон скончалась в больнице от остановки сердца. Незадолго до этого, после БДСМ-игр, у нее развился некротический фасциит.

Мать покойной Патрисия Уиддоусон рассказала, что Кэти и ее парень Дин до пяти утра были на вечеринке, где праздновали Новый год. Вернувшись домой, они занялись сексом. Как выяснилось, любовники решили попробовать техники БДСМ. "Да, она была связана. Они были любящей друг друга парой, и никому не должно быть дела до того, что у них происходило за закрытыми дверями", – заявила женщина.

Сам 25-летний Дин признался в суде, что связывал девушку во время секса, это было незадолго до ее смерти. "Я плохо помню об этом. Это не то, чем мы занимались когда-либо прежде", – цитирует его Daily Mail.

На следующий день Кэти Уиддоусон обратилась к медикам с жалобой на боль в запястье. Однако работавший 1 января 2017 года врач сказал, что она лишь растянула кисть во время любовных игр. Он отправил девушку домой, выписав обезболивающие.

На следующий день рука Кэти почернела, она уже не могла двигать кистью. Позднее медики выяснили, что девушка заразилась редким и крайне опасным заболеванием – некротическим фасциитом. Ее экстренно доставили в больницу, однако вскоре она скончалась от остановки сердца.

18:00 Cinsel fantezi hayatına mal oldu

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Katie Widdowson cinsel fantezi amaçlı kul… https://t.co/y0BhS3qik4 — �� Haber Portalım �� (@Habertaze) 23 июля 2017 г.

"Если бы Кэти вовремя доставили в больницу, то, очевидно, ее смерти можно было бы избежать", – заявила на заседании суда медицинский эксперт Эмма Браун. "Эти ошибки привели к катастрофическим последствиям, так как врачи не уделили пациентке необходимое внимание. Смерть Кэти от некротического фасциита вызвана невежеством", – считает она.

Смотрим с мамой телек, а там шутейка про BDSM, с которой я начинаю угарать на всю хату.

Мама:

-Что такое бдсм?

-...

-...

-Не знаю — Не твой Семен (@Tea_affection) 23 июля 2017 г.

Напомним, в июне 2017 года похожий инцидент произошел в Испании. Во время интимной близости муж набросил жене на горло телефонный шнур и задушил. Мужчину обвинили в намеренном убийстве супруги, однако подозреваемый наставил, что не рассчитал силы во время БДСМ-игр. Медицинские эксперты подтвердили, что пара действительно практиковала подобные техники во время секса. Впрочем, суд все равно счел убийство умышленным и приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы.