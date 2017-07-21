Известный актер скончался в возрасте 88 лет

Во Франции умер актер Клод Риш. Артисту было 88 лет. О кончине актера сообщила его семья. Дата и место проведения гражданской панихиды будут объявлены позже, передает "Газета.ру".

Клод Риш снялся более чем в 80 фильмах. Зрители запомнят его по ролям в картинах "Дядюшки-гангстеры", "Оскар", "Люблю тебя, люблю", "Ужин".