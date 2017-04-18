У Ляшко роман со студентом

Скандальный украинский политик снова доказал свою страсть к мужчинам. Его в очередной раз застукали в компании с молодым человеком, которого, как выяснили журналисты, зовут Даниэль.

Киевские журналисты разузнали, что таинственного спутника депутата Ляшко, с которым тот недавно отдыхал в Австрии, зовут Даниэль Лайс. Ему 23 года, молодой человек учится в Киевском национальном экономическом университете, утверждает издание "Страна".

В 90-е годы семья Даниэля переехала в Германию, но получить высшее образование молодой человек решил на Украине.

Издание напоминает, что несколько месяцев назад Ляшко отдыхал в Вене и там его с молодым спутником заметили в одном из самых дорогих кафе австрийской столицы.

Кроме того, Ляшко вместе с юношей неоднократно видели в киевском Пассаже на Крещатике, где парочка пила горячие напитки и ела десерты в одной из кофеен.

В январе этого года депутат отдыхал в Таиланде в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина, а летом 2015 года политические соратники летали на остров Капри. Там они остановились в гостинице Capri Tiberio Palacе, где номер стоил до 3500 евро в сутки.

Два года назад слухи о нетрадиционной ориентации Олега Ляшко подтвердила его сестра. Еще раньше в Сети всплывало видео, где он признавался, что имел сексуальные отношения с мужчиной по имени Боря, на которые согласился, "чтобы тот ему по работе помог". Все обвинения лидер радикалов категорически отвергает.



