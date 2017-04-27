На Украине призвали канонизировать "чудотворца" Ляшко

Доходы лидера Радикальной партии Олега Ляшко должны интересовать не правоохранительные органы, а комиссию Ватикана. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

"Олег Валерьевич (Ляшко. – Прим. ред.) так расстроился, что потребовал от канала не включать меня больше в эфир, когда он у них находится", – сказал парламентарий в эфире телеканала "112". По словам Гончаренко, он всего лишь заявил, что странным обогащением Ляшко должна заниматься не специализированная прокуратура, а Конгрегация по делам святых Ватикана.

"Потому что только они могут изучать чудеса!" – добавил Гончаренко. По его словам, это настоящее "чудо" – снимать виллу в Конче-Заспе за 10 тысяч гривен в месяц, не работать в бизнесе, но задекларировать квартиры, машины, супердорогие часы. "Так что святому Олегу – дорога в Ватикан! Руки прочь от Ляшка!" – съязвил соратник Порошенко.

Олег Ляшко уже далеко не в первый раз оказывается в центре громких скандалов. Так, некоторое время назад скандально известный депутат подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Лидер "Радикальной партии" отправился отдыхать в Таиланд в компании своего друга и заместителя Юрия Сухина.

Фотокопии документов, доказывающих скандальный отдых Ляшко и Сухина, опубликовало киевское издание "Сегодня". Как оказалось, сначала кумовья (Ляшко крестил сына Сухина) улетели в Вену, оттуда они пересели на рейс до Бангкока, а потом их ждал полуторачасовой перелет до острова Пхукет.

Стоит отметить, что только билеты в бизнес-класс обошлись политикам в сумму превышающую 200 тысяч гривен (примерно 7,5 тысячи долларов). По оценкам журналистов, общая стоимость совместного отдыха депутатов превысила 350 тысяч гривен.

