Пожар на Новом Арбате потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в высотном здании на Новом Арбате. В борьбе с огнем были задействованы 60 спасателей и 20 единиц техники, сообщает "Газета.ru".

"Со слов администрации объекта, в здании находились рабочие. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений", – отметили в пресс-службе столичного управления ведомства. Пострадавших нет.