Пожар на Новом Арбате потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в высотном здании на Новом Арбате. В борьбе с огнем были задействованы 60 спасателей и 20 единиц техники, сообщает "Газета.ru".
"Со слов администрации объекта, в здании находились рабочие. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений", – отметили в пресс-службе столичного управления ведомства. Пострадавших нет.
Сначала был небольшой хлопок, а потом начало гореть. Наверное строители что-то намутили. Дом был на реконструкции. pic.twitter.com/L5q78iQjdb— Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.
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