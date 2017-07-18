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Пожар на Новом Арбате потушен

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Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в высотном здании на Новом Арбате. В борьбе с огнем были задействованы 60 спасателей и 20 единиц техники, сообщает "Газета.ru".

"Со слов администрации объекта, в здании находились рабочие. Все они эвакуировались до прибытия пожарно-спасательных подразделений", – отметили в пресс-службе столичного управления ведомства. Пострадавших нет.

18 июля 2017, 12:18

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