Фото и видео с места мощного пожара на Арбате

Пожар занялся в доме номер 17 по Новому Арбату. В МЧС говорят, что загорелся седьмой этаж находящегося в состоянии реконструкции здания.

"18 июля 2017 года в 10 часов 35 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Новый Арбат, дом 17", – сообщили в МЧС. По информации спасателей, загорелся седьмой этаж дома, позже огонь перекинулся на шестой этаж. Площадь пожара, по сообщению ведомства, составляет около 200 квадратных метров.

На месте пожара работают пожарно-спасательные подразделения и экстренные службы города. Сведений о пострадавших нет, сообщают в МЧС.

Новый Арбат горит �� pic.twitter.com/CD4wqG19fP — Dmitry Shatohin ॐ (@Shatohin) 18 июля 2017 г.

Черный густой дым виден далеко от места нахождения 27-этажной высотки. Запах гари, по сообщениям очевидцев, стоит по всему Новому Арбату.

По уточненным данным МЧС, внутри здания людей нет. Нет и информации о возможных пострадавших.

Между тем один из очевидцев рассказывает, что из горящего здания самостоятельно выбрались 23 человека. Это оказались рабочие, которые занимаются реконструкцией здания.

В находящемся в соседнем, пятнадцатом, доме ресторане из-за пожара возникла паника среди персонала. РИА Новости сообщили, что некоторое время после начала возгорания в соседнем "доме-книжке" команды на эвакуацию для сотрудников ресторана "Обед-буфет" не поступало.

