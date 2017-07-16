Королева красоты умерла от рака в 22 года

"Мисс Киргизия – 2013" Жибек Нукеева скончалась от рака. На момент смерти ей исполнилось лишь 22 года.

Общественный деятель Ассоль Молдокматова опубликовала известие о смерти модели на своей странице в социальной сети Facebook. Она рассказала, что девушка погибла утром 16 июля 2017 года. По ее словам, Жибек Нукеева страдала от хондросаркомы тазобедренной кости третьей степени.

"Больно сообщить о непоправимом", – написала Ассоль Молдокматова. "Это искренняя, светлая девушка поразила в день нашего знакомства своей скромностью и мягкостью характера. Мы скорбим. Это невосполнимая утрата, потому что люди приходят в этот мир с миссией. Жибек поистине была красой страны в лучшем проявлении. Покойся с миром, Жибек", – заключила она.

Ранее в социальных сетях был объявлен сбор средств на лечение "Мисс Киргизии". На них девушка проходила лечение в лучших клиниках Италии, Турции, Израиля. Общественный деятель поблагодарила отклинувшихся граждан за посильную помощь.

Отметим, что у Жибек Нукеевой остался маленький ребенок. "Восьмимесячный сынок Иман пока еще не понимает какое горе произошло", – написала Молдокматова. Сама модель обратилась к пользователям соцсетей с просьбой помочь ей материально, чтоыбы она могла "остаться подольше с новорожденным сыном".

Напомним, о трагедии модели из Киргизии стало известно в декабре 2016 года. Тогда Жибек Нукеева опубликовала в соцсети письмо, в котором рассказала, что медики диагностировали у нее рак на седьмом месяце беременности. "Когда она узнала про болезнь, часто лежала и смотрела в одну точку. Когда родился сын, очень изменилась – нашла в себе силы и хочет жить ради него. Сейчас старается делать все, что от нее зависит", – рассказала тогда ее сестра Мадина Нукеева.