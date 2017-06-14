Известная актриса и модель скончалась в возрасте 73 лет

Модель и актриса Анита Палленберг умерла вечером 13 июня. Ей было 73 года. "Я никогда не встречала такую женщину, как ты, Анита. Я не думаю, что в этой вселенной есть кто-то вроде тебя", – написала на своей странице в Instagram ее подруга Стелла Шнабель.

Причины смерти актрисы не называются. Дата и место проведения гражданской панихиды будут объявлены дополнительно.

Анита Палленберг обрела известность благодаря романтическим отношениям с участниками группы The Rolling Stones Брайаном Джонсом и Китом Ричардсом. С последним модель несколько лет прожила в гражданском браке и родила троих детей.