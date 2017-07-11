Автобус с туристами перевернулся в Таиланде

В провинции Пхукет на юге Таиланда перевернулся автобус с китайскими туристами, передает Life.ru. Из 32 пассажиров серьезно пострадали двое – десятилетний мальчик и его отец, позже оба скончались в больнице. Жизни остальных ничего не угрожает.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, из-за чего было потеряно управление. Водитель транспортного средства задержан, обстоятельства аварии выясняются.