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Подробности смертельной для героини "Пусть говорят" операции

Фото: GLOBAL LOOK press\CHROMORANGE / Bilderbox
В трагической истории с гибелью в Москве во время пластической операции 17-летней девочки с синдромом Голденхара появились новые детали. Оказалось, что данная медицинская процедура не относится к пластике.
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Такое мнение высказал президент Общероссийской общественной организации "Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" Константин Липский. Соответственно, проводить ее должен был специалист иного профиля.

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"Такие операции обычно делает не пластический хирург, их обычно делают челюстно-лицевые хирурги", – цитирует эксперта РИА Новости. "Если в этой клинике есть лицензия по челюстно-лицевой хирургии, надо с этого начинать. Но эта операция не имеет отношения к пластической хирургии как таковой", – добавил Липский.

По его словам, в столице подобные смертельные случаи – не редкость. Он заявил об этом, ссылаясь на статистику. "Это несчастные случаи, и различные причины бывают для этого. Бывают аллергические реакции… конечно, бывают при введении и выведении из наркоза такие случаи", – резюмировал специалист.

Прокомментировала смерть девушки и ее мать. Изменения в лице дочери, брошенной женщиной в детдоме из-за врожденной болезни, стали единственным условием для возвращения в семью. "Дитя не вернешь, и все. Значит, столько Бог дал. Значит, Богом было столько наречено", – приводит слова матери РЕН ТВ. 

В свою очередь представители клиники, в которой проходила операция, заявили, что девочку перед хирургическим вмешательством обследовали нейрохирурги, офтальмологи и психиатры, были выполнены многочисленные исследования. При этом противопоказаний, якобы, для операции выявлено не было.

В частности, хирурги сделали пациентке протезирование скуловой области и угла нижней челюсти, удалили неправильно расположенные зубы и пересадили жировую ткань в область правой половины лица. Это было в 2016 году.

"В марте 2017 года сделали контурную пластику надглазничной и подглазничной областей бровей, сформировали веки. Третью операцию провели 30 мая – сформировали ушную раковину, ложе для постановки временного протеза глаза, поставили сам протез", – цитирует представителя клиники "Московский комсомолец". После этого девушка осталась в медучреждении, за ней должна была приехать мать, чтобы забрать ее.

Также сотрудник клиники заявил, что 13 июня пациентке провели сорокаминутную операцию по наложению вторичных швов на веки, поскольку часть швов разошлась. Это произошло якобы из-за того, что девушка неумело вставляла глазной протез.

"По окончании операции произошло внезапное нарушение ритма сердца с последующей остановкой", – резюмировал представитель медучреждения. По его словам, медики 2,5 часа боролись за жизнь пациентки.

В свою очередь прокомментировала смерть своей воспитанницы и замдиректора по воспитательной работе интерната Татьяна Самородова. Она сказала, что в их учреждение пришло горе. О беде ей сообщил опекун несовершеннолетней.

"Мы ее социально адаптировали к жизни, насколько это возможно. Она строила планы на будущее", – рассказала Самородова.

По ее словам, главной мечтой девочки было вернуться в родную семью – к маме и трем братьям.

"Синдром Гольденхара является редким наследственным заболеванием. Встречается у одного из тысячи новорожденных", – разъясняет челюстно-лицевой пластический хирург Андрей Орлов. При этом причины развития болезни до конца неизвестны.

Он отметил, что болезнь возможна при наличии у матери, например, сахарного диабета или избыточного веса. Сложность в лечении синдрома состоит в том, что у пациента идет недоразвитие нижней челюсти и скуловой кости. "Эти операции требуют высокой квалификации хирургов. Врач, который взялся эту девочку – герой", – считает эксперт.

Напомним, историю 17-летней девочки с редким синдромом Голденхара рассказали в эфире программы "Пусть говорят". Родители отказались от нее в роддоме из-за внешнего вида, и все детство она провела в интернате.

Присутствовавший в телестудии хирург предложил девочке провести все необходимые операции бесплатно. Героиня программы "Пусть говорят" умерла на операционном столе у медика, пообещавшего ей помочь.

Как писали Dni.Ru, следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Стражи порядка провели обыски в офисе клиники и изъяли ряд документов. Росздравнадзор также проводит проверку по данному факту.

Автор: Людмила Фоканова15 июня 2017, 19:52

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