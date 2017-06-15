Юная героиня "Пусть говорят" умерла на столе пластического хирурга

В одной из частных клиник Москвы в ходе пластической операции скончалась 17-летняя пациентка. Она страдала от синдрома Голденхара, передает РЕН ТВ.

Хирургическое вмешательство должно было изменить жизнь девушки, которая воспитывалась в доме-интернате. Мать отказалась от малышки в роддоме, увидев ее обезображенное лицо.

История подростка была рассказала в программе "Пусть говорят". Во время эфира столичный хирург предложил свою помощь. Присутствовавшая на шоу мать девушки заявила, что примет ее в семью только после пластической операции.