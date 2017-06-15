Пластические хирурги оправдались за смерть героини "Пусть говорят"

В хирургической клинике прокомментировали смерть во время пластической операции 17-летней девочки с синдромом Голденхара. По словам жены хирурга, проводившего процедуру, вины медиков в гибели пациентки с деформацией лица нет.

Супруга врача Ирина, которая является совладельцем клиники, объяснила, что у пациентки отсутствовала половина лица и мозга и она отставала в развитии. По ее словам, девочка перенесла несколько операций, но во время последней скончалась из-за "мощных пороков развития", передает телеканал РЕН ТВ.

"Мы сделали ряд реконструктивных операций. Перед тем, как сделать их, мы ее всесторонне обследовали. Получили все заключения, что можно оперировать", – заявила Ирина. Во время последней операции пациентке должны были провести небольшую коррекцию, так как у нее обнаружилось несильное расхождение швов.

"Операция была проведена, но учитывая, что она с мощными пороками развития… Операция закончилась, у нее произошла остановка сердца", – рассказала супруга хирурга. Женщина подчеркнула, что после смерти девочки врачи сделали вскрытие ее тела и по результатам обследования "не обнаружили никакой вины" медиков.

Ирина добавила, что все пластические операции на лице пациентки проводились бесплатно, обследования также делались за счет клиники.

"Мы занимаемся благотворительностью", – заключила совладелец медучреждения.

Напомним, историю 17-летней девочки с редким синдромом Голденхара рассказали в эфире программы "Пусть говорят". Родители отказались от нее в роддоме из-за внешнего вида, и все детство она провела в интернате. "Мать сказала, что она родилась с лицом собаки", – добавила Ирина.

Присутствовавший в телестудии хирург предложил девочке провести все необходимые операции бесплатно. Позднее стало известно, что героиня программы "Пусть говорят" умерла на операционном столе у медика, пообещавшего ей помочь. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Стражи порядка провели обыски в офисе клиники и изъяли ряд документов.