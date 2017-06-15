Пластические хирурги оправдались за смерть героини "Пусть говорят"

Разговор с президентом Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Умер Алексей Баталов Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Четверг 15 июня
Лента новостей
16:26
Путин о переходе на российские авто
16:18
Полные женщины рискуют родить больных детей
16:18
Веселые пляски актрис на курорте
16:17
Генпрокуратура проверит адресованную Путину жалобу
16:17
Почему Костенко оставила Тарасова
16:06
Как отцы отбирают детей у надоевших жен
16:05
Путин рассказал об экономии
16:05
Ольге Бузовой сделали предложение
15:55
Погибшего в ДТП шестилетнего ребенка признали пьяным
15:35
116-килограммовая певица нашла уникальный способ похудеть вдвое
15:31
Путин рассказал о тяжелой болезни отца
14:58
Путин высказался о повышении пенсионного возраста
14:50
Больному Державину сложно говорить
14:44
Как Украина наказывает себя за блокаду Донбасса
14:44
Проскурякова постарела от жизни с Николаевым
14:39
Американец пожаловался Путину на русофобию в США
14:25
Московские холода побили рекорд 1879 года
14:24
Панин расплакался из-за девятилетней дочки
14:17
Самые смешные роли Михаила Державина
14:05
Путин – главе Ставрополья: Где деньги?
14:00
Путин положил Порошенко на лопатки
13:49
На Марсе нашли огромного краба
13:46
Илону Новоселову сожгли в строжайшей тайне
13:42
Полицейские во время погони насмерть сбили школьника
13:37
Какой будет Новая Москва через 20 лет
13:26
Молодой отец показал Путину новорожденного сына
13:24
Почему Путин прячет внуков
13:14
Путин пошутил о перепродаже дальневосточного гектара
13:13
Евреи отблагодарили Кончаловского за "Рай"
13:11
Подельник Навального открыл фирму в Лондоне
13:08
Максим Матвеев проковылял по сцене со спущенными штанами
13:08
Открылись новые подробности расстрела семьи Николая II
13:02
Сборщик проболтался о новых функциях iPhone
12:56
Путина поблагодарили за запрет помидоров Эрдогана
12:53
Навальный цинично использует своих сторонников
12:48
Президента удивила зарплата почтальона
12:47
Семья Анны Ардовой погрузилась в траур
12:40
Путин: Российская экономика перешла к росту
12:38
Пять мрачных сериалов для дождливой погоды
12:36
Почему нужно смотреть "Тачки-3"
12:34
Илона Новоселова постоянно шутила со смертью
12:11
Звезда "Ворониных" опозорилась на красной дорожке
12:04
Разговор с президентом. Online
12:00
Ресторан в центре Москвы стал достопримечательностью
11:50
Сообщили дату и место прощания с Баталовым
11:48
Лукашенко пошел войной на рубль
11:44
Убийство сибиряка стаей бродячих собак попало на видео
11:34
Актеры скорбят об Алексее Баталове
11:34
Вокруг Евгении Васильевой поднялась шумиха
11:27
Россиянка со второй попытки зарезала мужа
11:04
Заворотнюк о третьей беременности
10:52
Какие витамины помогают похудеть
10:49
В России разработали новый метод борьбы с варикозом
10:29
О чем Баталов просил перед смертью
10:27
Гафт об отношениях с женой после слухов о побоях
10:07
Найдена коварная опасность спиннера
10:07
Россияне приготовили Путину главные вопросы
10:02
Самые яркие роли Алексея Баталова
10:02
Сколько можно выпить без вреда для организма
09:45
Бузова уехала лечиться после выходки голого мужчины
09:14
Сколько зарабатывают пилоты пассажирских лайнеров
09:11
Сестра Жанны Фриске: С каждым днем все тяжелее дышать
08:42
Россияне внезапно стали меньше платить за коммуналку
08:41
Мужа Михалковой наградили на фестивале
08:34
Путин рассказал о просьбах к Порошенко
08:32
Как Запад обманул наивного Януковича
01:15
Илоне Новоселовой отомстили за черную магию
22:00
Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией
21:55
На день рождения Трамп получил от Лозы мудрый совет
21:44
Число погибших при стрельбе в Сан-Франциско возросло до четырех
21:31
Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы
21:28
Сенат США одобрил ужесточение антироссийских санкций
21:09
Стадо коров насмерть затоптало миллионера
20:56
В туристическом районе Могадишо произошел взрыв
20:44
Убитый под Вашингтоном стрелок метил в Трампа
20:42
Названы победители "Кинотавра-2017"
20:34
США перебросили в Сирию ракетные системы
20:25
Жена Панина: Моя дочь находится в руках извращенца и социопата
20:23
Королева рассказала про сына Фриске
20:13
Школьник погиб во время селфи на ЛЭП
20:07
В Сан-Франциско стрелок открыл огонь по прохожим
20:00
Француз перелетел Ла-Манш на машине (видео)
19:39
Водитель Infinity объявлен в розыск после смертельного ДТП
19:31
Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"
19:28
В центре Барнаула коммунальщики откопали массовое захоронение
19:22
"Убийца" Boeing совершил второй полет
19:08
Рабочий насмерть разбился в шахте лифта на востоке Москвы
18:59
Российский военный самолет сбил лося
18:59
Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"
18:58
В Москве увеличили прожиточный минимум
18:49
Установлена личность напавшего на соратника Трампа
18:31
Трамп услышал молитвы Порошенко
18:23
Олимпийского чемпиона убили алкоголь и снотворное
18:00
Настя Задорожная показала округлившийся живот
18:00
Грузовик въехал в колонну велосипедистов в Чувашии
17:49
Что по утрам читает Путин
17:47
В России подскочили цены на бензин
17:36
Грабитель спустил добычу на свечи в церкви
17:29
В Калининграде питон сбежал из дома в офисный туалет
17:21
Петросян поплатился за потоп в центре Москвы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Почему Илона Новоселова сменила пол
Как жила погибшая звезда "Битвы экстрасенсов"
О чем Баталов просил перед смертью
Шепелев не выдержал страданий сына
Происшествия

Пластические хирурги оправдались за смерть героини "Пусть говорят"

Фото: GLOBAL LOOK press/Jochen Sand
В хирургической клинике прокомментировали смерть во время пластической операции 17-летней девочки с синдромом Голденхара. По словам жены хирурга, проводившего процедуру, вины медиков в гибели пациентки с деформацией лица нет.
прочитано 3843 раза

Супруга врача Ирина, которая является совладельцем клиники, объяснила, что у пациентки отсутствовала половина лица и мозга и она отставала в развитии. По ее словам, девочка перенесла несколько операций, но во время последней скончалась из-за "мощных пороков развития", передает телеканал РЕН ТВ.

ПО ТЕМЕ

Что известно о смерти девушки из Волгограда во время пластики

Врач убил пациентку обезболивающим

Украинка умерла после пластической операции

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

"Мы сделали ряд реконструктивных операций. Перед тем, как сделать их, мы ее всесторонне обследовали. Получили все заключения, что можно оперировать", – заявила Ирина. Во время последней операции пациентке должны были провести небольшую коррекцию, так как у нее обнаружилось несильное расхождение швов.

"Операция была проведена, но учитывая, что она с мощными пороками развития… Операция закончилась, у нее произошла остановка сердца", – рассказала супруга хирурга. Женщина подчеркнула, что после смерти девочки врачи сделали вскрытие ее тела и по результатам обследования "не обнаружили никакой вины" медиков.

Ирина добавила, что все пластические операции на лице пациентки проводились бесплатно, обследования также делались за счет клиники.

"Мы занимаемся благотворительностью", – заключила совладелец медучреждения.

Напомним, историю 17-летней девочки с редким синдромом Голденхара рассказали в эфире программы "Пусть говорят". Родители отказались от нее в роддоме из-за внешнего вида, и все детство она провела в интернате. "Мать сказала, что она родилась с лицом собаки", – добавила Ирина.

Присутствовавший в телестудии хирург предложил девочке провести все необходимые операции бесплатно. Позднее стало известно, что героиня программы "Пусть говорят" умерла на операционном столе у медика, пообещавшего ей помочь. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Стражи порядка провели обыски в офисе клиники и изъяли ряд документов.

Автор: Константин Улюкаев15 июня 2017, 14:59

комментарии

Политика

Путин положил Порошенко на лопатки
Как Запад обманул наивного Януковича
Трамп услышал молитвы Порошенко
Ненависть к России подтолкнула Украину к прогрессу

Шоу-бизнес

Почему Костенко оставила Тарасова
Волочкова шокирована всплывшим гадким компроматом
Больному Державину сложно говорить
Проскурякова постарела от жизни с Николаевым

Проишествия

Пластические хирурги оправдались за смерть героини "Пусть говорят"
Юный москвич ограбил и изнасиловал подростка
Водитель КамАЗа сгорел в степи после падения фрагментов "Союза"
Мужчина привязал жену к рельсам и оставил умирать

Lifestyle

Актеры скорбят об Алексее Баталове
Самые смешные роли Михаила Державина
Почему нужно смотреть "Тачки-3"
Пять мрачных сериалов для дождливой погоды
Шоу-бизнес

Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось

Олимпийская чемпионка решилась на крайнюю меру
Шоу-бизнес

Бузова уехала лечиться после выходки голого мужчины

Скандальный инцидент произошел на выступлении певицы
Культура

О чем Баталов просил перед смертью

Скорее всего, актера похоронят на Преображенском кладбище
Политика

Путин положил Порошенко на лопатки

Президент России поставил на место украинского лидера

Гороскоп

Максакова разлюбила Вороненкова перед трагедией
Дональду Трампу угрожает опасность
Меланья Трамп нашла эмоции на стороне
Астрологический прогноз с 12 по 18 июня

Фоторепортажи

Веселые пляски актрис на курорте
Ольге Бузовой сделали предложение
Мужа Михалковой наградили на фестивале
Звезды эффектно попрощались с "Кинотавром"

Спорт

Олимпийского чемпиона убили алкоголь и снотворное
Украина устроила скандал на своем этапе чемпионата Европы
Лучшего боксера России уличили в смене гражданства
Страшные травмы Алины Кабаевой

Регионы

Российский военный самолет сбил лося
Блондинка прокатилась по улицам города топлес
Четырехлетний мальчик выжил после 4 дней в лесу
Женщина заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за подарки
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru