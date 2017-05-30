Губернатор Подмосковья уточнил число жертв смертельного урагана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что жертвами урагана стали пять человек, передает Lenta.ru. Кроме того, в столице погибли 11 человек. Таким образом, по последним данным, общее число жертв разгула стихии в столичном регионе достигло 16.

Ранее данные, актуальные на 09:00 мск 30 мая, озвучила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она сообщила двух погибших в Подмосковье и 11 – в Москве. Число пострадавших и размер причиненного ущерба уточняется. Напомним, ураган обрушился на Москву 29 мая.