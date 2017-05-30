Число жертв стихии в Москве возросло до 14

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко назвала число жертв стихии, бушевавшей в столичном регионе. "В результате ураганного ветра в Москве и Подмосковье 29 мая всего погибли 14 человек: 11 — в Москве и трое — в Московской области", – цитирует ее газета "Известия".

Петренко уточнила, что эти данные действительны на 09:00 мск 30 мая. Точное число пострадавших, а также размер ущерба уточняется. Напомним, ураган обрушился на Москву 29 мая.