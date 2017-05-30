В Мексике забитого до полусмерти россиянина бросили за решетку

Российский блогер Алексей Макеев, который вышел из комы после нападения толпы на его дом в Канкуне, официально задержан местными властями. Ему предъявлено обвинение в предумышленном убийстве.

Избитый толпой разъяренных мексиканцев россиянин отказался от операции и был выписан из больницы, однако его тут же задержали местные власти. "Его отвезли в прокуратуру, где зачитали права и обвинение в предумышленном убийстве", – цитирует РИА Новости консула России в Мехико Дмитрия Болбота.

Алексей Макеев категорически отказался от помощи российского посольства и подчеркнул, что ни при каких условиях не вернется на родину. Однако ведомство продолжает следить за соблюдением его прав как гражданина России, а также за ситуацией в целом.

"В течение 48 часов судья должен решить, в какую тюрьму его направить. Дожидаться решения он будет в центре предварительного заключения", – отметил Болбот. По словам сотрудников прокуратуры штата Кинтана-Роо, где расположен Канкун, подобные разбирательства длятся до трех месяцев.

Помимо дела об убийстве гражданина Мексики, прокуратура расследует и нападение россиянина, в частности поведение полиции, не оказавшей ему помощи. Напомним, что нескольких сотен агрессивно настроенных местных жителей собрались у дома Макеева 19 мая.

В время стычки один из мексиканцев получил ножевые ранения, от которых позже скончался в больнице. Блогер был тяжело ранен – врачи ввели его в состояние искусственной комы.

Алексей Макеев стал известен в Мексике благодаря роликам, в которых оскорблял местных жителей и угрожал им. Кроме того, он демонстрировал нацистскую символику. Добавим, что Макеев странно вел себя и в России: нападал на жителей Электростали, снимая происходящее на видео.