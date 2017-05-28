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Происшествия

Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Правоохранители и общественность продолжают разбираться в инциденте, в результате которого столичные полицейские задержали ребенка. Некоторые пользователи предполагают, что родители пытались обогатиться за счет мальчика.
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Пока полицейские и следователи проводят служебную проверку по факту задержания мальчика, читавшего "Гамлета" на центре столицы, блогеры выдвигают свои теории по поводу того, зачем ребенок декламировал классику на публике. Некоторые факты позволяют предположить, что родители могли заставлять его заниматься попрошайничеством.

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В пользу этой теории говорит тот факт, что отец задержанного мальчика нигде официально не работает. Кроме того, у пользователей Сети возникли такие подозрения из-за необычного поведения мачехи Оксаны Скваронски: она сначала издалека наблюдала за общением ребенка и полицейских и вмешалась только после того, как мальчика начали задерживать.

Официальных данных, подтверждающих эту теорию, нет. Тем не менее, остается не ясно, почему мачеха издалека наблюдала за тем, как ребенок занимается попрошайничеством. На опубликованных в сети кадрах видно, что у ног мальчика лежит сумка для пожертвований.

В расследовании инцидента принимают участие сотрудники МВД и Следственного комитета. Если подозрения будут подтверждены, родителям может грозить уголовное преследование, передает "Ридус".

Автор: Евгений Мышко28 мая 2017, 11:06

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