Гурцкая поддержала задержание школьника-чтеца в центре Москвы
"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", – заявила Гурцкая.
Певица уверена, что школьник клянчил у прохожих деньги. "Ребенок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество", – отметила она. При этом Гурцкая напомнила, что согласно Уголовному кодексу России за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество предусмотрена ответственность, передает РИА Новости.
"Родителей с ним не было. Когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившаяся знакомой ребенка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это все зафиксировано и выложено в Сети", – пояснила артистка.
Между тем отец мальчика в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что намерен подать жалобу на действия сотрудников полиции. "Это вообще похищение было", – заявил отец юного чтеца.
По его словам, к ребенку, который находился в общественном месте, подошли правоохранители, не представились, не предъявили никаких требований, а посадили мальчика в машину и увезли.
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