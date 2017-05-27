Гурцкая поддержала задержание школьника-чтеца в центре Москвы

Известная певица, председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Диана Гурцкая вступилась за полицейских, задержавших девятилетнего мальчика, который читал стихи в центре Москвы. Артистка уверена, что ребенок занимался попрошайничеством.

"Сейчас развернута какая-то дикая травля полицейских, забравших ребенка с улицы. Считаю, что их действия оправданы. То, что он декламировал "Гамлета", а не держал табличку о спасении жизни больной матери, ничего не меняет", – заявила Гурцкая.

Певица уверена, что школьник клянчил у прохожих деньги. "Ребенок стоял один на улице и собирал деньги, читая стихи. Это самое настоящее попрошайничество", – отметила она. При этом Гурцкая напомнила, что согласно Уголовному кодексу России за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество предусмотрена ответственность, передает РИА Новости.

"Родителей с ним не было. Когда полиция стала увозить в отделение, появилась женщина, представившаяся знакомой ребенка, стала ругаться матом и требовать отдать ей мальчика. Это все зафиксировано и выложено в Сети", – пояснила артистка.

Между тем отец мальчика в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что намерен подать жалобу на действия сотрудников полиции. "Это вообще похищение было", – заявил отец юного чтеца.

По его словам, к ребенку, который находился в общественном месте, подошли правоохранители, не представились, не предъявили никаких требований, а посадили мальчика в машину и увезли.

"Я не могу, конечно, никого обвинять. С ребенком была не мать ребенка, а моя жена. Что касается самого инцидента, они даже ничего не предъявили по факту. Просто выставили нас из кабинета и сказали, идите домой", – посетовал мужчина.

При этом отец отметил, что мальчик не пытался заработать на своем выступлении. Он упражнялся в актерском мастерстве. "У него были большие проблемы с логопедией два-три года назад. Были рекомендации выступать на публике. Мы используем разные методы и в кружки ходим, чтобы речь развивалась. Плюс, у него огромное желание актерством заниматься, вот он таким образом практикует. А то, что ему люди там что-то кидают, никаких призывов к этому не было", – сказал мужчина.

Дети с района читали ГамлЕта.

Мальчик Илья осуждЁн на всё лето. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 27 мая 2017 г.

Напомним, вечером 26 мая в районе Арбата полицейские задержали девятилетнего мальчика, читавшего вслух отрывки из произведения "Гамлет". По словам стражей порядка, школьник занимался попрошайничеством.