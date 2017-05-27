Кучерена оценил скандальное задержание ребенка в центре Москвы

Известный адвокат Анатолий Кучерена оценил скандальное задержание в центре Москвы ребенка, который читал прохожим отрывки из "Гамлета". По его мнению, полиция своими действиями нарушила права человека.

"То видео, которые сегодня появилось, с задержанием Оскара, который читал стихи "Гамлета" на Арбате, и те действия, которые осуществляли сотрудники полиции, безусловно, вызвали недоумение со стороны граждан", – цитирует Кучерену радиостанция "Говорит Москва".

"Те сотрудники, которые осуществляли задержание, должны объяснить, почему оно проводилось в такой форме. Почему, даже если была мачеха рядышком, не пригласили вместе с ребенком мачеху в отделение полиции и не разобрались", – отметил он.

Полицейские, заподозрившие ребенка в попрошайничестве, составили протокол на его отца за "несоблюдение родительских обязанностей". По словам адвоката, он находился в отделении до до 4:30 утра, пока семья не была отпущена домой.





"Я его первый раз увидел, но отец мальчика вёл себя достаточно адекватно. Для меня было важно выяснить ситуацию. Сотрудники полиции говорили, что мальчик был беспризорный, что мачеха не представлялась, кто она по отношению к ребёнку, мачеха говорит о том, что она кричала и убеждала сотрудников полиции, чтобы мальчика одного не забирали", – заключил юрист.

Как писали Dni.ru, инцидент произошел в районе Арбата вечером 26 мая. Девятилетний мальчик читал вслух стихи, когда полицейские приняли решение доставить его в отделение, так как посчитали, что он находился там один. В МВД позднее заявили, что школьник сам признался в сборе денег. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.