Скончался внук Сталина

Умер старший сын Василия Сталина и Галины Бурдонской. Александр Бурдонский много лет работал в Театре Советской Армии, поставил несколько знаковых спектаклей, преподавал в ГИТИСе.

"Было какое-то нехорошее предчувствие. Несколько месяцев назад газеты написали: "Умер внук Сталина". Я тогда дернулся, а оказалось, умер сын Якова, Евгений. Но тревога осталась", – сообщил актер Станислав Садальский.

Александр Васильевич Бурдонский родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве (ныне – Самара). В 1951-1953 годах учился в Калининском суворовском училище. После учебы на актерском курсе при театре "Современник" у Олега Ефремова в 1966 году поступил на режиссерское отделение ГИТИСа к Марии Кнебель.

Возглавлял Театр Советской Армии, во время работы в котором получил звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и народного артиста России (1996). "Я радуюсь, что моя жизнь так сложно пошла. Меня миновала жизнь царского ребенка", – вспоминал Бурдонский.

Как писали Dni.Ru, в апреле 2016 года у Иосифа Сталина объявился еще один внук. А 22 декабря 2016 года умер внук вождя Евгений Джугашвили, сын Якова. Его нашли лежащим без сознания около дома. Приехавшая скорая констатировала смерть.

Осталось еще несколько прямых потомков Сталина. Это дети Якова Джугашвили и дети Ланы Питерс, как себя переназвала Светлана Аллилуева, уехав в США.

