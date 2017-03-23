Как сотрудники банков тратят украденные миллионы

Стражи порядка задержали двух сотрудниц Сбербанка при покупке Ferrari на украденные у клиента деньги. Dni.Ru решили вспомнить похожие, порой даже более безумные случаи необоснованных трат ворованных миллионов.

На силиконовую грудь

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Сотрудница британского банка Barclays Рэйчел Клер Мартин в сентябре-октябре 2010 года регулярно переводила себе с клиентских счетов суммы, в пересчете на российскую валюту эквивалентные приблизительно 100 000 рублей. За время работы в банке ей удалось накопить более трех миллионов рублей.

Украденные деньги 24-летняя девушка потратила на исполнение давней мечты: часть средств она вложила в увеличение груди и лечение зубов. Оставшееся потратила в соседнем городе: Мартин чуть ли не оптом закупала одежду, обувь и косметику, а также спустила часть средств в ночных клубах.

Примечательно, что к тому времени, когда девушка заинтересовала правоохранительные органы, почти все деньги были потрачены. Она добровольно призналась в преступлении.

Вкладываю деньги друзей в свою грудь

Как бы странно ни звучало хд — МАРСОТОРТ (@MAPCOTOPT) 11 марта 2017 г.

На красивую жизнь



Финансовый консультант банка в Одинцовском районе Ярослава Марунина с 2012 года подделывала подписи клиентов и получала по оформленным на них ордерам наличные. Общий размер причиненного ущерба не уточняется. Стражи порядка рассказали, что женщина обеспечила себе роскошную жизнь.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков нашли у подозреваемой несколько дамских сумочек, каждая из которых стоит от 250 до 500 тысяч рублей. Также у нее изъят браслет с 45 бриллиантами, стоимость которого оценивается в миллион рублей. Помимо прочих украшений, полицейские обнаружили у финансового консультанта автомобиль BMW X5.

Осенью 2011 года 26-летняя сотрудница волгоградского отделения почты украла 7,5 миллиона рублей, после чего отправилась с другом путешествовать по России. За полтора месяца они прокутили семь миллионов. Спустя несколько месяцев их задержали, стражи порядка изъяли у миллионеров ювелирные изделия, пневматический пистолет, сотовый телефон, автомобиль Hummer H-2 и 380 тысяч рублей.



На казино

Сотрудник банка во Владивостоке, в обязанности которого входило пополнение денежных кассет в банкоматах, систематически часть забирал себе. Изымая каждый раз по 300-700 тысяч рублей, он накопил более 35 миллионов. Украденные деньги он тратил в игорных заведениях.

Своего рода продолжением этой истории является задержание клерка нью-йоркского банка Кристофера Канале, укравшего в общем объеме сумму в пересчете на рубли примерно равную 400 миллионам рублей. Он выводил деньги через сообщников и офшорные фирмы. Средства мужчине понадобились, чтобы погасить карточные долги – ему тогда даже угрожали убийством. Свободную часть денег, впрочем, Кристофер потратил на два элитных автомобиля, строительство бассейна, покупку оружейного сейфа и драгоценности.

На вино и женщин

Банковский кассир из Белоруссии поступил радикально – накануне выходных он разом перевел себе со счета одного из крупных клиентов 1,19 миллиарда рублей, обналичил их, обменял на доллары, расстался с женой и скрылся в неизвестном направлении. Его обнаружили лишь спустя четыре года. Как выяснилось, мужчина переселился в Россию и потратил все деньги на рестораны и девушек.

Хочу, чтоб банкомат писал на чеке с остатком на счете "Вино и женщины дорого обходятся короне, сир"

Я хотя бы не буду чувствовать себя нищим — помощник полукровка (@jelly_clock) 20 марта 2017 г.

На семью

В 2016 году стражи порядка арестовали сотрудника отделения японского банка Mitsui Sumitomo за кражу суммы, эквивалентной 100 миллионам рублей. Примечательно, что мужчина сразу признал вину и рассказал, что потратил украденные деньги на любимую женщину и образование детей.

На мелочи жизни (эпилятор и мебель)

Сотрудники банков не всегда воруют внушительные суммы. Порой они довольствуются малым – чтобы купить конкретную вещь.

В ноябре 2016 года менеджер одного из томских банков оформила на клиента товарный кредит. Воспользовавшись служебным положением, женщина на заемные средства банка приобрела электронную книгу и эпилятор на общую сумму в 35 тысяч рублей.

Купить подарок на др брата или потратить деньги на новый эпилятор? Почемутакмалоденег�� — наргарита (@greenshade) 6 июня 2016 г.

Похожим образом поступил и сотрудник воронежского банка. Он оформил кредит по чужим паспортным данным на 48 тысяч рублей, которые потратил на мебель для дома. Клиент банка узнал об инциденте лишь когда обратился в учреждение за ссудой. В получении средств ему отказали из-за якобы непогашенного долга. Вскоре стражи порядка задержали афериста, и банкир пообещал вернуть украденное.