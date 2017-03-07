Пойманная с поличным москвичка выдала любовника за насильника

Семейный конфликт с привлечением полиции произошел на западе столицы. Мужчина застукал жену, занимавшуюся сексом с его лучшим другом. Однако изменница не растерялась и попыталась выкрутиться из ситуации.

Как выяснилось, 31-летняя москвичка занималась сексом с 34-летним любовником в ванной, пока ее муж спал в соседней комнате. Пикантность ситуации предавало то, что партнер изменщицы был лучшим другом семьи.

Парочке не повезло: 33-летний хозяин дома проснулся и застукал любовников. Однако его жена не растерялась и заявила, что была изнасилована, передает Life.ru.

Доверчивый рогоносец решил наказать "злоумышленника" и вызвал полицейских, которые забрали всех в участок. Там выяснилось, что москвичка год изменяла мужу с его лучшим другом. В итоге обвиненного в насилии мужчину пришлось отпустить.

Столичным стражам порядка нередко приходится разбираться в подобных ситуациях. Ранее 30-летняя москвичка пожаловалась сотрудникам правоохранительных органов на плохой секс с незнакомцем.

Выяснилось, что она добровольно села в машину к постороннему мужчине и предалась любовным утехам. Разочаровавшись, дама выскочила из автомобиля и вызвала полицию.