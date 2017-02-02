Москвичка сдала мужа в полицию за принуждение к сексу

Жительница столицы подала в полицию заявление на мужа, принуждавшего ее к сексу. Инцидент произошел на почве бытового конфликта.

Попытка 58-летнего москвича принудить 42-летнюю жену к исполнению супружеских обязанностей закончилась плачевно. Теперь с ним разбираются правоохранительные органы.

Неудовлетворенного мужчину, подозреваемого в развратных действиях по отношению к супруге, полицейские задержали на северо-западе столицы. Инцидент произошел в квартире в Проходном проезде, где пара бурно выясняла отношения, сообщает Life.ru.

Заявительница рассказала стражам порядка, что муж заставлял ее заниматься сексом. Москвичка хотела помириться с ним после ссоры, но благое намерение обернулось дракой. От удара она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела рядом полуголого супруга.

Впрочем, не только женщины терпят семейное насилие. Как писали Dni.Ru, в феврале 2016 года резонансный инцидент произошел в Европе. Проживающая в Чехии россиянка изнасиловала мужа и его родственников. Так она решила отомстить за тиранство.

Выяснилось, что чех запрещал жене есть любимые продукты, встречаться с подругами-соотечественницами и слушать русские песни. Однажды она включила свою любимую композицию "Хуторянка" в исполнении Софии Ротару, за что тот надавал ей оплеух и плюнул в лицо.

Это унижение стало последней каплей. Дождавшись, когда в гости придут брат и отец мужа, дама напоила их, а затем по очереди изнасиловала, сняв это на камеру. Позже она сдалась полиции, которая возбудила уголовное дело.