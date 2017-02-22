Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет.

Пара предалась любовным утехам прямо в подъезде в районе семи часов вечера, когда люди как раз возвращаются с работы. Но большинство прохожих пикантная сцена не смутила.

Один из жильцов дома все-таки вмешался в ситуацию и вызвал полицию, после того как женщина в шутку сказала, что ее насилуют, передает Life.ru. Прибывшие на место стражи порядка увидели в подъезде подвыпивших любовников.

При этом женщина так и не смогла внятно объяснить полицейским, надругались над ней или нет. "Как ни странно, девушка заявила, что ей понравился секс, но ее изнасиловали", – отмечает издание.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают ухажера "пострадавшей", который скрылся с места происшествия. По словам управляющего дома, в котором произошел инцидент, парочка не появлялась в подъезде уже пару дней.

Напомним, ранее большой общественный резонанс получила история 17-летней Дианы Шурыгиной, которая заявила, что была изнасилована 21-летним Сергеем Семеновом во время вечеринки в загородном доме. Несмотря на то что молодого человека признали виновным, многие эксперты и пользователи соцсетей сомневаются в правдивости слов девушки и считают, что она намеренно упекла парня за решетку.