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Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию

Фото: GLOBAL LOOK press\Sabrina Vani
В полицию Москвы обратилась женщина. Она рассказала, что занималась сексом с незнакомцем. Причем "пострадавшая" обвиняла мужчину вовсе не в насильственных действиях, а в том, что половой акт ей совсем не понравился.

Продолжение: Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем
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По словам 30-летней Валентины, возвращаясь от друзей, у парка в Тушино она встретила незнакомца. Перебросившись с мужчиной парой фраз, девушка села к нему в машину, и он предложил заняться сексом нетрадиционным способом, передает Life.ru. 

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Валентина призналась, что опыта подобных любовных утех у нее еще не было, и она решила расширить круг своих познаний. Однако неклассический секс девушке совсем не понравился. 

Тогда неудовлетворенная москвичка решила сдать любовника в полицию. Прибывшим на место происшествия стражам порядка Валентина заявила, что секс был по обоюдному согласию, однако новый знакомый не смог доставить ей ожидаемое удовольствие. Пообщавшись с полицейскими в участке, девушка не стала писать на горе-любовника заявление. 

Отметим, это далеко не первый случай, когда в полицию обращаются по весьма экстравагантному поводу. Так, после новогодних праздников москвичка попросила стражей порядка найти ее случайного любовника.

Как выяснилось, во время корпоратива девушка переспала с незнакомцем, который не оставил ей никаких контактов. Москвичке хотелось найти мужчину, чтобы продолжить отношения.   

Автор: Рудольф Великолепный2 марта 2017, 11:11

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