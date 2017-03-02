Недовольная москвичка сдала плохого любовника в полицию
По словам 30-летней Валентины, возвращаясь от друзей, у парка в Тушино она встретила незнакомца. Перебросившись с мужчиной парой фраз, девушка села к нему в машину, и он предложил заняться сексом нетрадиционным способом, передает Life.ru.
Валентина призналась, что опыта подобных любовных утех у нее еще не было, и она решила расширить круг своих познаний. Однако неклассический секс девушке совсем не понравился.
Тогда неудовлетворенная москвичка решила сдать любовника в полицию. Прибывшим на место происшествия стражам порядка Валентина заявила, что секс был по обоюдному согласию, однако новый знакомый не смог доставить ей ожидаемое удовольствие. Пообщавшись с полицейскими в участке, девушка не стала писать на горе-любовника заявление.
Отметим, это далеко не первый случай, когда в полицию обращаются по весьма экстравагантному поводу. Так, после новогодних праздников москвичка попросила стражей порядка найти ее случайного любовника.
Как выяснилось, во время корпоратива девушка переспала с незнакомцем, который не оставил ей никаких контактов. Москвичке хотелось найти мужчину, чтобы продолжить отношения.
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