Москвич задушил дедушку-ветерана ВОВ из-за квартиры

В Москве внук убил ветерана Великой отечественной войны, а затем закопал его тело в парке. Молодой человек не смог смириться с тем, что дедушка не оставил ему в наследство квартиру.

На данный момент, 25-летний подозреваемый задержан и помещен в изолятор вместе со своим подельником. Молодой человек признался, что задушил пожилого мужчину из-за того, что тот не оставил ему двухкомнатную квартиру на Тихорецком бульваре. После этого вместе с приятелем он спрятал тело пенсионера в одном из подмосковных парков.

Как выяснили следователи, подозреваемый не был родным внуком погибшего. Семья ветерана взяли их с сестрой из приюта. Сын пенсионера заботился о приемных детях, которые проживали в квартире вместе с дедушкой, сообщает Life.ru.

Однако в 2014 году подозреваемый узнал, что ветеран переписал свое небольшое жилье не на него, а на внучку. Тогда-то молодой человек и решил расправиться с дедом. После совершения убийства ветеран был объявлен пропавшим без вести. Однако найти тело пенсионера полицейским удалось лишь через три года.

На данный момент, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полиция выясняет все подробности случившегося.

Известно, что погибший ветеран в годы войны служил связистом. Участвуя в боевых действиях, мужчина получил серьезное ранение в голову, посла чего врачи установили ему металлическую пластину.

После окончания военной службы он много лет проработал школьным учителем русского языка и литературы. Также несколько лет он преподавал в русских школах в Германии, Лаосе и Франции.