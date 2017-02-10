Украинка убила мужа и отправилась отдыхать в Египет

Жительница украинского города Ровно зарезала мужа и улетела на отдых в Египет. Предварительно она спрятала его труп в полиэтиленовые мусорные пакеты.

По версии следствия, 23-летняя женщина нанесла 37-летнему мужу четыре ножевых ранения, оказавшихся смертельными. Убийца завернула труп в пакеты для мусора и спрятала в кладовке.

После этого она попросила мать присмотреть за двумя детьми, заявив, что отправляется отдыхать за границу. Следователи установили, что украинка 8 февраля ночью вылетела в Египет, передает пресс-служба полиции Ровенской области.

Накануне убийства жена забрала из парикмахерской, где работал погибший, деньги из сейфа. Сумма пока неизвестна. По словам соседки семьи, у супругов часто возникали ссоры. В тот день она слышала крики из соседней квартиры: "Спасите, убивают!".

Когда женщина в дверь, чтобы выяснить, что случилось, ей никто не открыл. Но она не обратила на это особого внимания, поскольку это был далеко не первый раз, когда она слышала подобные вопли из квартиры соседей.

Об исчезновении мужчины на следующий день заявил его друг. Первоначально во время осмотра квартиры полицейские ничего подозрительного не обнаружили.

Вскоре один из оперативников вместе с товарищем погибшего заметили в кладовой комнате под полками на полу ногу мужчины. По факту убийства ведется досудебное расследование, гражданка Украины объявлена в международный розыск.