С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

Столичные следователи выяснили причины жестокого убийства на западе Москвы владельца частной медклиники Андрея Истомина, которого забили бейсбольной битой. Нападение оказалось связанным с врачебной деятельностью предпринимателя.

О причинах, побудивших к зверской расправе над мужчиной, рассказали задержанные 6 февраля 34-летний Юрий Бородкин и 48-летняя сожительница владельца клиники. Они заявили, что убили медика из-за неправильно назначенного лечения.

Предприниматель Андрей Истомин, скончавшийся в карете скорой помощи после 11 ударов битой, поплатился жизнью за то, что использовал в работе методы народной медицины, сообщает Life.ru.

Подозреваемый в убийстве Бородкин заявил, что из-за спорных методов лечения погибла его жена. О мотивах преступления он рассказал следователям на допросе. Он заявил, что расправа над "целителем" стала местью за гибель жены, поскольку лечение не принесло женщине никаких результатов.

Напомним, на владельца клиники народной медицины 58-летнего Андрея Истомина возле его дома напали двое злоумышленников. Один из них нанес мужчине 11 ударов битой. От полученных травм предприниматель скончался в карете скорой помощи.

Как писали Dni.ru, в преступлении участвовала также сожительницаИстомина. Женщина следила, чтобы избиение прошло без свидетелей. Также выяснилось, что убийцы преследовали Истомина, прежде чем осуществить задуманное. Нападение на бизнесмена попало на камеру видеонаблюдения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.