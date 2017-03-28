Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле.

Убийство гендиректора ФГУП подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Полицейские разыскивают злоумышленников, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для установления и задержания подозреваемых принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия", – цитирует ее "Газета.ru".

Волк уточнила, что преступники выстрелили главе отдела МВД в грудь из неустановленного оружия. После этого они похитили его портфель вместе с находившимися в нем документами и скрылись. По факту преступления возбуждено сразу три уголовных дела по статьям "Убийство", "Разбойное нападение" и "Незаконный оборот оружия", заявили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас допрашивают возможных очевидцев преступления. Кроме того, следователи отрабатывают различные версии убийства. Пока мотивы злоумышленников не установлены, но можно предположить, что они стремились завладеть содержимым загадочного портфеля чиновника.

Напомним, Николай Волков был застрелен недалеко от своего дома на Осенней улице. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей. Согласно показаниям одного из очевидцев, на парковке между сотрудником МВД и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один из злоумышленников расправился с оппонентом. По некоторым данным, преступники сначала пытались спрятать тело под машиной, но затем оставили эту идею и скрылись.